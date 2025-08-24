قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
ولاء عبد الكريم

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بالرغم من حالة التذبذب التي سيطرت على التداولات معظم الفترات، موضحًا أن الصعود جاء مدعومًا بالارتفاع الكبير الذي شهده المعدن عالميًا بنهاية الأسبوع ب 1.1%، ما انعكس إيجابًا على السوق المصري.

وأضاف واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن الذهب المحلي سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا نسبته 0.7% بما يعادل 30 جنيهًا، حيث بدأ التداول عند 4550 جنيهًا للجرام، ليغلق عند 4580 جنيهًا، بعد أن سجل أعلى سعر عند 4590 جنيهًا وأقل مستوى عند 4520 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأداء الأسبوعي اتسم بتراجع تدريجي وتذبذب ملحوظ، إلا أن المعدن النفيس تمكن في الجلسات الأخيرة من تجاوز مستوى الدعم 4550 جنيهًا للجرام والإغلاق في المنطقة الإيجابية، مدعومًا بالارتفاع العالمي.

وعن العوامل المؤثرة، قال واصف إن التصريحات الأخيرة لرئيس الفيدرالي الأمريكي حول توقعات خفض الفائدة دفعت أسعار الأونصة للارتفاع بشكل قوي، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي، لافتًا إلى أن حركة الذهب في مصر ترتبط بشكل أساسي بالسعر العالمي، في حين يظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه غير منتظم.

وتابع أنه رغم أن الدولار شهد تذبذبًا ملحوظًا في البنوك الرسمية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن تأثيره على السوق المحلي للذهب كان محدودًا مقارنة بالانعكاس المباشر لحركة الأونصة عالميًا.

وبالنسبة للتوقعات، أكد واصف أن الذهب العالمي نجح في إنهاء تداولات الأسبوع فوق مستوى 3350 دولارًا للأونصة بعدما اخترق منطقة التداول الحرجة بين 3330 و3335 دولارًا، وهي المنطقة التي يتواجد بها المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، معتبرًا أن هذا الإغلاق يمثل إشارة إيجابية للسوق على المدى القريب.
 

