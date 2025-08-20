قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد يحيي

استقر سعر أغلي جرام ذهب مع بداية تعامل له اليوم الأربعاء الموافق 20-8-2025؛ داخل الصاغة المصرية.

أكبر سعر عيار ذهب اليوم

وجاء أكبر جرام ذهب من وهو من عيار 24 الأغلى قيمة في محلات الصاغة اليوم

أسعار الذهب

استقرار الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

ويستمر ثبات المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المصرية بالنسبة لسعر الجرام الواحد دون تغيير.

تحركات الذهب في الصاغة

وارتفع جرام الذهب في ختام تعاملات أمس بمقدار 10 جنيهات، ليشمل كل الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة على مستوي الجمهورية.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

سجل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب في مصر نحو 4520 جنيه .

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3874 جنيه للبيع و 3891 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3013 جنيه للبيع و 3026 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.16 ألف جنيه للبيع و 36.32 ألف للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3331 دولار للبيع و 3332 دولار للشراء

سعر الذهب في المعاملات الفورية

استقرت أسعار الذهب اليوم ، مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (3331.49) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) بالمئة إلى (3375.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.5) بالمئة إلى (37.82) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.1) بالمئة إلى (1323.76) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.9) بالمئة إلى (1112.34) دولارًا.

سعر الفائدة العالمية

وعادةً ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين المتزايدة إلى دعم أسعار الذهب، فيما يُتوقع أن يقدم محضر اجتماع المجلس لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره اليوم، الأربعاء، مؤشرات إضافية حول السياسات النقدية.

سعر سبيكة الذهب

وعلى صعيد التطورات السياسية، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  الاثنين الماضي، أن واشنطن ستضمن أمن بلاده في أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

ووصف ترامب اجتماعه مع زيلينسكي بأنه «جيد جداً»، مؤكداً أنه بدأ الترتيب لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأشار رودا إلى أن «أي اتفاق محتمل بين أوكرانيا وروسيا، وإن كان غير مرجح، قد يشكل مفاجأة سلبية كبيرة لأسعار الذهب».

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولاراً للأونصة.

