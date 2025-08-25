أسعار الذهب اليوم في مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي بالدوري
بعد العفو الرئاسي.. علي حسين مهدي يكشف خطة الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة المصرية
مجلس الوزراء: تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية
الصحة العالمية: استشهاد 20 شخصا في غارتين على مستشفى ناصر بغزة
وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان تعزيز الشراكة والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية
أخطاء شائعة على موقع التنسيق تجنبها عند التسجيل بالمرحلة الثالثة 2025
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد غالي

يهتم الراغبون في اقتناء المشغولات الذهبية، بمعرفة اسعار الذهب اليوم، وعلي رئسهم المقبلين على الخطوبة اوالزواج، وكذلك المستثمرين الباحثين عن طرق امنه للحافظ على قيمة مدخراتهم.

سعر الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، جاءت كالتالي:-


عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    5217 جنيه    5206 جنيه
عيار 22    4782 جنيه    4772 جنيه
عيار 21    4565 جنيه    4555 جنيه
عيار 18    3913 جنيه    3904 جنيه
عيار 14    3043 جنيه    3037 جنيه
عيار 12    2609 جنيه    2603 جنيه
الاونصة    162271 جنيه    161916 جنيه
الجنيه الذهب    36520 جنيه    36440 جنيه
الأونصة بالدولار    3362.93 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شعبية وإقبالا للشراء ، نحو 4565 جنيها للبيع، و4555 جنيها للشراء، وسط استقرار نسبي في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

أفضل عيارات الذهب في مصر
 

عيار 21: يحتل المرتبة الأولى من حيث المبيعات، نظرا لتوازنه بين السعر والجودة، ويعتبر الخيار الأمثل لغالبية المواطنين.


عيار 18: يحظى بشعبية بين الشباب المقبلين على الزواج، لما يتميز به من تصميمات عصرية وسعر أقل مقارنة بعيار 21.
 

عيار 24: يستخدم غالبا في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية، ويعد الخيار الأبرز للمستثمرين كأداة ادخارية مضمونة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب اليوم

تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة المعدن الأصفر عالميا، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار محليا.

ومن الضروري متابعة الأسعار  يوميا للتجار والمواطنين على حد سواء، لمعرفة وقت البيع والشراء الصحيح. 

مصنعية الذهب والدمغة علي شراء الذهب

تختلف مصنعية الذهب من قطعة لأخرى حسب نوع العيار وجودة الشغل والتصميم، حيث تتراوح بين 20 و80 جنيها للجرام، ويحددها صاحب المحل وفقا لجودة المشغولات والشركة المصنعة.


ويضاف إلى السعر قيمة الدمغة، والتي تكون ثابتة على العيار، بينما في حالة إعادة البيع للمحل يطبق فرق في قيمة المصنعية لصالح التاجر.

وبذلك يظل الذهب الخيار الأول سواء للزينة أو الادخار، وسط توقعات بمزيد من التحركات في الأسعار خلال الفترة المقبلة تبعا للأسواق العالمية.

سعر الذهب سعر عيار ٢١ سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم الذهب اليوم

مقرمشات الطماطم
السيارات الصينية
جامعة سوهاج
طريقة عمل بوطابع المغربي
