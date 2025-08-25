أسعار الذهب اليوم في مصر

يهتم الراغبون في اقتناء المشغولات الذهبية، بمعرفة اسعار الذهب اليوم، وعلي رئسهم المقبلين على الخطوبة اوالزواج، وكذلك المستثمرين الباحثين عن طرق امنه للحافظ على قيمة مدخراتهم.

سعر الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، جاءت كالتالي:-



عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 5217 جنيه 5206 جنيه

عيار 22 4782 جنيه 4772 جنيه

عيار 21 4565 جنيه 4555 جنيه

عيار 18 3913 جنيه 3904 جنيه

عيار 14 3043 جنيه 3037 جنيه

عيار 12 2609 جنيه 2603 جنيه

الاونصة 162271 جنيه 161916 جنيه

الجنيه الذهب 36520 جنيه 36440 جنيه

الأونصة بالدولار 3362.93 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شعبية وإقبالا للشراء ، نحو 4565 جنيها للبيع، و4555 جنيها للشراء، وسط استقرار نسبي في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

أفضل عيارات الذهب في مصر



عيار 21: يحتل المرتبة الأولى من حيث المبيعات، نظرا لتوازنه بين السعر والجودة، ويعتبر الخيار الأمثل لغالبية المواطنين.



عيار 18: يحظى بشعبية بين الشباب المقبلين على الزواج، لما يتميز به من تصميمات عصرية وسعر أقل مقارنة بعيار 21.



عيار 24: يستخدم غالبا في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية، ويعد الخيار الأبرز للمستثمرين كأداة ادخارية مضمونة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب اليوم

تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة المعدن الأصفر عالميا، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار محليا.

ومن الضروري متابعة الأسعار يوميا للتجار والمواطنين على حد سواء، لمعرفة وقت البيع والشراء الصحيح.

مصنعية الذهب والدمغة علي شراء الذهب

تختلف مصنعية الذهب من قطعة لأخرى حسب نوع العيار وجودة الشغل والتصميم، حيث تتراوح بين 20 و80 جنيها للجرام، ويحددها صاحب المحل وفقا لجودة المشغولات والشركة المصنعة.



ويضاف إلى السعر قيمة الدمغة، والتي تكون ثابتة على العيار، بينما في حالة إعادة البيع للمحل يطبق فرق في قيمة المصنعية لصالح التاجر.

وبذلك يظل الذهب الخيار الأول سواء للزينة أو الادخار، وسط توقعات بمزيد من التحركات في الأسعار خلال الفترة المقبلة تبعا للأسواق العالمية.