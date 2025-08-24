آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 24-8-2025

شهد سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-8-2025؛ تذبذبا داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم مقدار 40 جنيها في المتوسط على مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وصل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 36.52 ألف جنيه للبيع و36.72 ألف جنيه للشراء

تحركات الجنيه الذهب

وخلال الجمعة الماضية، أظهر سعر الجنيه الذهب صعودا بقيمة كسرت حاجز الـ 400 جنيه في محلات الصاغة.

تطورات الذهب

وهوى سعر المشغول الذهبي مساء اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة المصرية وعلى مستوى الأعيرة المختلفة؛ مسجلا بذلك هبوطا قدره 10 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم .. وصل متوسط سعر الذهب اليوم عند 4565 جنيها للبيع و 4590 جنيها للبيع.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5217 جنيها للبيع و 5245 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4565 جنيها للبيع و4590 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 3912 جنيها للبيع و3934 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 نحو 3043 جنيها للبيع و 3060 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.52 ألف جنيه للبيع و 36.72 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3371 دولارا للبيع و3372 دولارا للشراء.

مؤثرات سوق الذهب

يرتبط السوق بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب عالميا وسعر الدولار محليا، ما يجعل متابعة الأسعار ضرورة يومية سواء للتجار أو للمواطنين، بينما يظل الذهب في نظر كثيرين الخيار الأكثر أمانا وسط.

سعر مصنعية الذهب

وتاتي مصنعة على حسب نوع العيار وتقدير جودته المشغولات الذهبية، أي تختلف حسب الشغل الموجود بالقطعة الذهبية على حدة.

وتتراوح المصنعية ما بين 20 جنيها للجرام وحتى 80 جنيهًا، ويضعها صاحب المحل؛ بحسب جودة الشغل والشركة المصنعة، هذا بالاضافة إلى سعر الدمغة والذي يكون ثابتاً على العيار، وفي الأغلب يطبق “فرق تصنيع” في حالات بيع العميل للمشغولات الذهبية لمحل الصاغة.

صعود الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بالرغم من حالة التذبذب التي سيطرت على التداولات معظم الفترات.

وأوضح أن الصعود جاء مدعومًا بالارتفاع الكبير الذي شهده المعدن عالميًا بنهاية الأسبوع بـ 1.1%، ما انعكس إيجابًا على السوق المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 أغسطس 2025

وأضاف واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن الذهب المحلي سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا نسبته 0.7% بما يعادل 30 جنيهًا، حيث بدأ التداول عند 4550 جنيهًا للجرام، ليغلق عند 4580 جنيهًا، بعد أن سجل أعلى سعر عند 4590 جنيهًا وأقل مستوى عند 4520 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأداء الأسبوعي اتسم بتراجع تدريجي وتذبذب ملحوظ، إلا أن المعدن النفيس تمكن في الجلسات الأخيرة من تجاوز مستوى الدعم 4550 جنيهًا للجرام والإغلاق في المنطقة الإيجابية، مدعومًا بالارتفاع العالمي.

وعن العوامل المؤثرة، قال واصف إن التصريحات الأخيرة لرئيس الفيدرالي الأمريكي حول توقعات خفض الفائدة؛ دفعت أسعار الأونصة للارتفاع بشكل قوي، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي، لافتًا إلى أن حركة الذهب في مصر ترتبط بشكل أساسي بالسعر العالمي، في حين يظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه غير منتظم.