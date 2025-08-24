قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
صلحوا الجرح.. جديد حالة طبيب مستشفى السيد جلال بعد شق وشه بمشرط
عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين
برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 24-8-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-8-2025؛ تذبذبا داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم مقدار 40 جنيها في المتوسط على مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وصل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو  36.52 ألف جنيه للبيع و36.72 ألف جنيه للشراء

تحركات الجنيه الذهب

وخلال الجمعة الماضية، أظهر سعر الجنيه الذهب صعودا بقيمة كسرت حاجز الـ 400 جنيه في محلات الصاغة.

أسعار الذهب

تطورات الذهب 

وهوى سعر المشغول الذهبي مساء اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة المصرية وعلى مستوى الأعيرة المختلفة؛ مسجلا بذلك هبوطا قدره 10 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم .. وصل متوسط سعر الذهب اليوم عند 4565 جنيها للبيع و 4590 جنيها للبيع.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5217 جنيها للبيع و 5245 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4565 جنيها للبيع و4590 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 3912 جنيها للبيع و3934 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 نحو 3043 جنيها للبيع و 3060 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.52 ألف جنيه للبيع و 36.72 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3371 دولارا للبيع و3372 دولارا للشراء.

سعر الذهب

مؤثرات سوق الذهب

يرتبط السوق بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب عالميا وسعر الدولار محليا، ما يجعل متابعة الأسعار ضرورة يومية سواء للتجار أو للمواطنين، بينما يظل الذهب في نظر كثيرين الخيار الأكثر أمانا وسط.

سعر مصنعية الذهب

وتاتي مصنعة على حسب نوع العيار وتقدير جودته المشغولات الذهبية، أي تختلف حسب الشغل الموجود بالقطعة الذهبية على حدة.

وتتراوح المصنعية ما بين 20 جنيها للجرام وحتى 80 جنيهًا، ويضعها صاحب المحل؛ بحسب جودة الشغل والشركة المصنعة، هذا بالاضافة إلى سعر الدمغة والذي يكون ثابتاً على العيار، وفي الأغلب يطبق “فرق تصنيع” في حالات بيع العميل للمشغولات الذهبية لمحل الصاغة.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

صعود الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بالرغم من حالة التذبذب التي سيطرت على التداولات معظم الفترات.

وأوضح أن الصعود جاء مدعومًا بالارتفاع الكبير الذي شهده المعدن عالميًا بنهاية الأسبوع بـ 1.1%، ما انعكس إيجابًا على السوق المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 أغسطس 2025

وأضاف واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن الذهب المحلي سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا نسبته 0.7% بما يعادل 30 جنيهًا، حيث بدأ التداول عند 4550 جنيهًا للجرام، ليغلق عند 4580 جنيهًا، بعد أن سجل أعلى سعر عند 4590 جنيهًا وأقل مستوى عند 4520 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأداء الأسبوعي اتسم بتراجع تدريجي وتذبذب ملحوظ، إلا أن المعدن النفيس تمكن في الجلسات الأخيرة من تجاوز مستوى الدعم 4550 جنيهًا للجرام والإغلاق في المنطقة الإيجابية، مدعومًا بالارتفاع العالمي.

وعن العوامل المؤثرة، قال واصف إن التصريحات الأخيرة لرئيس الفيدرالي الأمريكي حول توقعات خفض الفائدة؛ دفعت أسعار الأونصة للارتفاع بشكل قوي، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي، لافتًا إلى أن حركة الذهب في مصر ترتبط بشكل أساسي بالسعر العالمي، في حين يظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه غير منتظم.

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب أقل جرام ذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ترشيحاتنا

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| متى ترث المطلقة .. حكم من لا ينفق على أهل بيته بقصد الادخار.. الإفتاء: التصدق بملابس المتوفى تزيد حسناته

أطفال ديرمواس

كيد النسا مر علقم.. التحقيقات تكشف: الغيرة والانتقام دافع زوجة الأب الثانية لإنهاء حياة 6 أطفال ووالدهم بدلجا بالمنيا

المتحف المصري الكبير

هرم مصر الرابع| المتحف المصري الكبير يعيد كتابة مجد الحضارة الفرعونية.. خبير يعلق

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد