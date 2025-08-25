أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 ،بعد موجه ارتفاعات وانخفاضات ملحوظه خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.



سعر الذهب اليوم الاثنين 25 أغسطس.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5217 جنيه للبيع و 5245 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4565 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 3912 جنيه للبيع و 3934 جنيه للشراء

توقعات مستقبلية:

توقع خبراء وتجار الذهب في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب ،حيث أشار فرانسيسكو بلانش ،رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف امريكا الي إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000دولار للاونصة في النصف الثاني من العام 2026 .