أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.47 جنيه للبيع و 48.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.80 جنيه للبيع، و 56.63 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.59 جنيه للبيع، 65.36 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.92 جنيه للبيع، 12.88 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.85 جنيه للبيع، و 158.36 جنيه للشراء.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5228 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4575 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3921 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36600 جنيه.



وتشهد البلاد اليوم الاثنين تحسنا في الأحوال الجوية، وكشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد كان هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وصلت لـ 37 و38 درجة، ولكن اليوم هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وستكون بين الـ 34 و35 درجة.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة، وأنه خلال ساعات الصباح هناك سحب على محافظات ومدن الساحل الشمالي، وها ينتج عنها تحسن نسبي في درجات الحرارة.

تحسن في الأحوال الجوية



وأشار إلى أن فترة الليل هناك نشاط ريح وهو ما يجعل المواطنين تشعر بتحسن في الأحوال الجوية، وأن البلاد تشهد شبورة في الساعات الصباحية.

وأوضح: "ابتداء من اليوم، تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، لتنخفض وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة في الظل، ومع استمرار نسب الرطوبة، سيكون الإحساس بها حوالي 37 درجة، وهي أجواء صيفية معتادة."

وأشار القيّاتي إلى أن فصل الصيف سينتهي فلكيًا يوم 21 أو 22 سبتمبر، لكن الجزء الأول من فصل الخريف عادة ما يحمل سمات صيفية.



وحول حالة الملاحة البحرية، حذر القياتي المصطافين من استمرار ارتفاع الأمواج على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، خاصة في مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 3 أمتار، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة.

وأشار إلى وجود اضطراب مماثل في خليج السويس، حيث قد يتجاوز ارتفاع الموج 3 أمتار، مما يستدعي الحيطة والحذر. في المقابل، أكد أن سواحل البحر الأحمر تشهد استقرارًا واعتدالًا في حركة الأمواج.

