تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 .. يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، إذ تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًّا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًّا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب وفق آخر تحديث في التعاملات المسائية أمس الأحد في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 : 5234 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 4580 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 : 3926 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم : 36.640 جنيهًا

سعر الذهب عالميا

افتتح الأسبوع عند 3335 دولارًا للأونصة.

سجّل أعلى مستوى عند 3378 دولارًا يوم الجمعة.

أغلق الأسبوع عند 3371 دولارًا للأونصة.

الارتفاع الأسبوعي: +1.1%.

وتمكن الذهب من اختراق مستوى المقاومة 3335 دولارًا بعد موجة ارتفاع قوية خلال جلسة الجمعة، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، وتزايد حالة الترقب بشأن قرارات الفيدرالي.

أسباب صعود الذهب

تصريحات جيروم باول التي أشارت إلى احتمالية تعديل السياسة النقدية بسبب “تغيّرات في توازن المخاطر”، رغم عدم تأكيده خفضًا وشيكًا للفائدة، بحسب "رويترز".

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية.

توقعات الأسواق بخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر بنسبة 85%، ارتفاعًا من 75% قبل خطاب جاكسون هول.