دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

عبد الفتاح تركي

سعر الذهب الآن عيار 21 .. يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، إذ تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًّا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًّا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب وفق آخر تحديث في التعاملات المسائية أمس الأحد في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 :    5234 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 :    4580 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 :    3926 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم :     36.640 جنيهًا

أسعار الذهب

سعر الذهب عالميا

افتتح الأسبوع عند 3335 دولارًا للأونصة.

سجّل أعلى مستوى عند 3378 دولارًا يوم الجمعة.

أغلق الأسبوع عند 3371 دولارًا للأونصة.

الارتفاع الأسبوعي: +1.1%.

وتمكن الذهب من اختراق مستوى المقاومة 3335 دولارًا بعد موجة ارتفاع قوية خلال جلسة الجمعة، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، وتزايد حالة الترقب بشأن قرارات الفيدرالي.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

أسباب صعود الذهب

تصريحات جيروم باول التي أشارت إلى احتمالية تعديل السياسة النقدية بسبب “تغيّرات في توازن المخاطر”، رغم عدم تأكيده خفضًا وشيكًا للفائدة، بحسب "رويترز".

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية.

توقعات الأسواق بخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر بنسبة 85%، ارتفاعًا من 75% قبل خطاب جاكسون هول.

صورة من اللقاء
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
