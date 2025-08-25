أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين وسط ارتفاع الدولار

سجّلت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً اليوم الاثنين مع تعافي الدولار تدريجياً، في حين حدّت التوقعات المتزايدة بخفض معدلات الفائدة الأميركية من التراجع الحاد للمعدن النفيس بعدما لمح رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول إلى إمكانية خفض الفائدة.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليسجّل 3365.82 دولاراً للأونصة، بعدما بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.2% لتصل إلى 3410.20 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% أمام سلة من العملات المنافسة بعد أن كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، ما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وكان باول قد أشار يوم الجمعة إلى احتمال خفض معدلات الفائدة في اجتماع الفدرالي الأميركي الشهر المقبل، موضحاً أن المخاطر على سوق العمل في تزايد، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن التضخم لا يزال يشكّل تهديداً، وأن القرار لم يُحسم بعد.

وتُسعّر الأسواق حالياً خفضاً متوقعاً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر أيلول، مع خفض إجمالي متوقع يصل إلى 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويستفيد الذهب عادة من توقعات خفض الفائدة، إذ يقلّص ذلك من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 38.09 دولاراً للأونصة، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1356.95 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم 0.6% ليسجّل 1119.67 دولاراً.