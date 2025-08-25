طاقة الإماراتية تستحوذ على GS Inima الإسبانية مقابل 1.2 مليار دولار

وقّعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» اتفاقية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة GS Inima المتخصصة في معالجة وتحلية المياه، وذلك من شركة GS Engineering & Construction.

وتقدَّر قيمة الصفقة بنحو 1.2 مليار دولار.

وتتخذ شركة GS Inima من مدريد مقراً رئيسياً لها، حيث تدير نحو 50 مشروعاً قائماً، ولها حضور في 10 دول من بينها إسبانيا والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وسلطنة عُمان.

وبحسب البيان، ستضيف الصفقة نحو 171 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً إلى القدرة الحالية لشركة «طاقة»، البالغة نحو 1.250 مليار غالون يومياً.

ويُشار إلى أن صفقة استحواذ «طاقة» على GS Inima تبقى خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية واستيفاء شروط إغلاق أخرى، ومن المتوقع اكتمالها في عام 2026.





