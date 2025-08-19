قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
أسهم Intel تخسر 4 مليارات دولار في يوم واحد.. وأسهم الطاقة الشمسية تحلق مرتفعة

مؤشر S&P500 يسجل ثاني خسارة يومية على التوالي 

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تغييرات هامشية في جلسة الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لمجموعة من تقارير أرباح كبرى شركات التجزئة بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول حالة الاقتصاد،


ومن المقرر أن تُعلن شركات Walmart و Home Depot و Targetعن نتائجها المالية هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تُشير إلى مدى تأثير حالة عدم اليقين التجاري وتوقعات التضخم على المستهلكين الأميركيين.

كما يراقب المستثمرون عن كثب مؤتمر الاحتياطي الفدرالي في جاكسون هول، الذي يُعقد بين 21 و23 أغسطس، حيث من المتوقع أن يُلقي جيروم باول كلمة، والذي قد يُقدم مزيداُ من الوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية وإطار سياسة البنك المركزي.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.08% أي ما يعادل نحو 34 نقطة في جلسة الإثنين بعد أن سجل في جلسة الخميس الماضي أعلى إغلاق له في 3 أسابيع.

وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.01% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي.

في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.03% بعد جلستين من الخسائر.
ويواصل المستثمرون توقع خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الفدرالي الشهر المقبل، على الرغم من أنهم خفضوا توقعاتهم بخفض آخر للفائدة هذا العام، وفقًا لبيانات LSEG .

سهم Intel:

تراجع سهم Intel بنسبة 3.7% في جلسة الإثنين مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع، لتفقد الشركة 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أفادت مصادر إعلامية أن إدارة ترامب تجري محادثات للاستحواذ على حصة 10% في شركة صناعة الرقائق.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الأميركية تدرس تحويل جزء أو كامل المنح المقرر منحها لـ Intel بموجب قانون الرقائق والعلوم، والبالغة 10.9 مليار دولار، إلى حصص ملكية.

أسهم الطاقة الشمسية

قفز سهم  SunRunبنسبة 11% في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوياته في نحو 10 أشهر، كما ارتفع سهم First Solar بنسبة 10% لأعلى مستوياته في 11 شهراً.

وجاءت مكاسب أسهم شركات الطاقة الشمسية بعد أن كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن قواعد جديدة للدعم الضريبي الفدرالي لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي كانت أقل صرامة مما كان يخشاه المستثمرون.

المؤشرات الأميركية شركات التجزئة الاقتصاد

