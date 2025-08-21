وزير البترول: تعظيم طاقات إنتاج البتروكيماويات يحقق قيمة اقتصادية للدولة

واصل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جولاته التفقدية الموسعة بمجمعات إنتاج البتروكيماويات بمحافظة الإسكندرية شملت مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات ( سيدبك ) و ايلاب رافقه خلالها المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمود عبدالحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء شركات القطاع .

و أكد الوزير في مستهل الجولة ، أنها تأتي لمتابعة جهود العاملين وعمليات الإنتاج في مجمعات البتروكيماويات، وما تحققه من قيمة اقتصادية كبيرة بتحويل الغاز إلى منتجات أعلى قيمة تدخل في صناعات متعددة ، تأكيداً علي اهتمام الوزارة بهذا القطاع الذي يمثل المحور الثاني من استراتيجية الوزارة .

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعي في هذا الإطار الى تعظيم الاستفادة من كامل الطاقات الإنتاجية لمصانع البتروكيماويات ودراسة فرص التوسع لزيادة القيمة المضافة، وتحقيق مردود اقتصادي كبير لمصر من خلال توفير المنتجات محلياً وتقليل فاتورة استيرادها وزيادة عوائد التصدير.

وأكد الوزير أن العاملين في قطاع البترول هم الثروة الحقيقية ، لافتاً إلي أهمية العمل علي تقديم الحلول المبتكرة و استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم استغلال الطاقات الإنتاجية بمصانع البتروكيماويات القائمة على استخدام الغاز الغني بالمشتقات كمادة خام . واكد علي أن جهود الوزارة لتأمين البنية التحتية لإمدادات الغاز وسفن التغييز ساعدت على دعم تشغيل المصانع وزيادة إنتاجها وتحقيق أقصى استفادة من الغاز.

وأضاف أن ما تم اتخاذه أيضا من إجراءات تحفيزية للشركاء لضخ الاستثمارات وزيادة الإنتاج يلعب دوراً مهماً في تأمين احتياجات مصانع البتروكيماويات ، مؤكداً علي ضرورة وضع رؤية واضحة لاستغلال الغاز الغني بالمشتقات اقتصادياً باعتباره المادة الأساسية لصناعة البتروكيماويات، بما يسهم في جهود تحفيز الاستثمار للشركاء في زيادة الإنتاج المحلي من هذا النوع من الغاز لتوجيهه للصناعات ذات القيمة المضافة بدلاً من الاستهلاكات التقليدية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مصانع إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين بشركة سيدبك والتي تعد الرائدة في توطين هذه الصناعة في مصر منذ أكثر من 25 عاما ، ويعد منتج البولي إيثيلين من الخامات الأساسية التي تدخل في صناعات عديدة مثل التشييد والبناء ومواسير الغاز والمياه والصرف، إلى جانب صناعات التعبئة والتغليف والمستلزمات الطبية وغيرها.

كما تفقد الوزير مصنع الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي ( إيلاب ) التي تنتج مادة اللاب التي تعد الخامة الأساسية لإنتاج المنظفات الصناعية وتغطي الشركة كامل احتياجات السوق المحلي وتقوم بتصدير الفائض ، كما تفقد الوزير مشروع زيادة الطاقة التخزينية لمنتجات الشركة والذي سيساعد تنفيذه على إعطاء مرونة لمواجهة اي تحديات خاصة بتقلبات الاسعار وسلاسل الامداد العالمية ، واختيار التوقيت المناسب لبيع المنتجات بأفضل الأسعار .