البترول تبحث مع إنرجوس العالمية التعاون القائم في سفن التغييز

وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السيد أرثر ريجان الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية المتخصصة في البنية التحتية للطاقة ، لمتابعة التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة في مجال البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال، من خلال سفن التغييز التي تم استقدامها وتشغيلها  لاستقبال واردات الغاز وإعادة ضخها بالشبكة القومية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون مع الشركة، مؤكداً أن مصر نجحت في فترة قياسية في تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقدرات تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، بفضل جهود تكاملية مع التزام تام بمعايير السلامة .

واكد الوزير علي الدعم الحكومي الكبير من جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمتابعة أعمال تجهيز سفن التغييز والذي كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة العمل والتأكيد علي اهتمام الدولة الكبير بكافة المجهودات المبذولة في هذا  المشروع الاستراتيجي.

من جانبه، أعرب آرثر ريجان الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكداً أن ما تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية يفوق التوقعات على المستوى العالمي، حيث تمكنت مصر من بناء بنية تحتية موسعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، في نموذج شراكة استثنائية، مشيداً بالزيارات الميدانية المكثفة التي أجراها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمواقع العمل ومتابعته المستمرة لدفع عجلة التنفيذ و مالمسه من التزام كامل في هذه الشراكة مع مصر  .
شارك في اللقاء المهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .

