وظائف خالية بمجال البترول 2025

في إعلان توظيف جديد، كشفت اللجنة النقابية المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية بالإسكندرية، عن توافر فرص عمل بشركة أمل للبترول "امابتكو" للعمل بمشروع غرب البرلس "بتروويب"، وذلك من خلال شركة تنمية للبترول، مع استقبال طلبات التقديم عبر البريد الإلكتروني للشركة.

وظائف خالية بمجال البترول

وأوضحت اللجنة أن الوظائف المتاحة تشمل مجموعة من التخصصات الهندسية والفنية، حيث تطلب الشركة مهندس بترول حاصلا على بكالوريوس هندسة بترول أو تعدين، ويمتلك خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات في مجال الإنتاج البحري.

كما تحتاج إلى مهندس كهرباء حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء، بخبرة من 5 إلى 7 سنوات في تشغيل وصيانة مولدات الديزل، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المواتير ولوحات التحكم.

وظائف

وتضم القائمة أيضا وظيفة مهندس ميكانيكا، يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة ميكانيكا أو هندسة بحرية، مع خبرة من 5 إلى 7 سنوات في تشغيل وصيانة مولدات الديزل ومختلف أنواع الطلمبات، إلى جانب مهندس آلات دقيقة حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء بخبرة مماثلة، ومهندس سلامة حاصل على مؤهل عال مناسب، ويفضل خريجي الهندسة أو العلوم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة بقطاع النفط وخبرة في المنصات البحرية.

وظائف البترول 2025

كما أعلنت الشركة حاجتها لمهندس اتصالات، حاصل على بكالوريوس هندسة أو إلكترونيات، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الاتصالات الخاصة بقطاع البترول، بالإضافة إلى مهندس تخطيط حاصل على بكالوريوس هندسة بتخصص مناسب، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخطيط باستخدام نظام cmms.

وفي الجانب الفني، تطلب الشركة فني إنتاج بمؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات، وفنيي ميكانيكا وكهرباء بخبرة من 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فني آلات دقيقة بخبرة مماثلة.

وتشمل الوظائف كذلك مشغل ونش بحري بخبرة من 5 إلى 7 سنوات، وسائق بخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وأكدت اللجنة أن هذه الفرص تأتي في إطار دعم مشروعات الطاقة وتوسيع قاعدة الكفاءات الفنية والهندسية للعمل في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن التقديم يتم حصريا عبر البريد الإلكتروني المخصص من قبل الشركة، مع ضرورة الالتزام بالشروط والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.