47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
أثر ذكر الله فى الصباح .. فوائد عظيمة لا حصر لها
الحرارة تتجاوز الـ41 وسقوط أمطار.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وظائف خالية بمجال البترول 2025

محمد غالي

في إعلان توظيف جديد، كشفت اللجنة النقابية المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية بالإسكندرية، عن توافر فرص عمل بشركة أمل للبترول "امابتكو" للعمل بمشروع غرب البرلس "بتروويب"، وذلك من خلال شركة تنمية للبترول، مع استقبال طلبات التقديم عبر البريد الإلكتروني للشركة.

وظائف خالية بمجال البترول

وأوضحت اللجنة أن الوظائف المتاحة تشمل مجموعة من التخصصات الهندسية والفنية، حيث تطلب الشركة مهندس بترول حاصلا على بكالوريوس هندسة بترول أو تعدين، ويمتلك خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات في مجال الإنتاج البحري. 

كما تحتاج إلى مهندس كهرباء حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء، بخبرة من 5 إلى 7 سنوات في تشغيل وصيانة مولدات الديزل، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المواتير ولوحات التحكم.

وتضم القائمة أيضا وظيفة مهندس ميكانيكا، يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة ميكانيكا أو هندسة بحرية، مع خبرة من 5 إلى 7 سنوات في تشغيل وصيانة مولدات الديزل ومختلف أنواع الطلمبات، إلى جانب مهندس آلات دقيقة حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء بخبرة مماثلة، ومهندس سلامة حاصل على مؤهل عال مناسب، ويفضل خريجي الهندسة أو العلوم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة بقطاع النفط وخبرة في المنصات البحرية.

وظائف البترول 2025

كما أعلنت الشركة حاجتها لمهندس اتصالات، حاصل على بكالوريوس هندسة أو إلكترونيات، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الاتصالات الخاصة بقطاع البترول، بالإضافة إلى مهندس تخطيط حاصل على بكالوريوس هندسة بتخصص مناسب، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخطيط باستخدام نظام cmms.

وفي الجانب الفني، تطلب الشركة فني إنتاج بمؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات، وفنيي ميكانيكا وكهرباء بخبرة من 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فني آلات دقيقة بخبرة مماثلة. 

وتشمل الوظائف كذلك مشغل ونش بحري بخبرة من 5 إلى 7 سنوات، وسائق بخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وأكدت اللجنة أن هذه الفرص تأتي في إطار دعم مشروعات الطاقة وتوسيع قاعدة الكفاءات الفنية والهندسية للعمل في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن التقديم يتم حصريا عبر البريد الإلكتروني المخصص من قبل الشركة، مع ضرورة الالتزام بالشروط والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

محافظة الغربية تبدأ تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات.. والمحافظ: لا تهاون مع أي مخالفة وحصر فوري للتعديات

وداعًا سلمى.. وصول جثمان طبيبة قصر العيني المتوفية أثناء أداء عملها بمسقط رأسها بالمحلة.. صور

7 مراكز تحكم إقليمية تؤمن تغذية واستقرار الكهرباء ..والقاهرة تجابه ارتفاع الأحمال

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
طريقة عمل سلطة المعكرونة على طريقة هاواي:
الكحة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

