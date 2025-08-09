رواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت وزارة العمل عن استمرارها في استقبال طلبات التوظيف لشغل 90 فرصة عمل مميزة بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال "الفاست فودز"، وذلك ضمن النشرة النصف شهرية للتوظيف، على أن يستمر التقديم حتى نهاية أغسطس 2025.

تفاصيل الوظائف المتاحة

أوضحت الوزارة أن الوظائف موزعة على ثلاث فئات رئيسية، وجاءت كالتالي:

20 مدير مطعم

المؤهل: عالٍ

العمر: من 25 إلى 35 عامًا

الراتب: من 7000 إلى 10,000 جنيه حسب الخبرة

20 استيورد كرو

المؤهل: عالٍ

العمر: من 21 إلى 30 عامًا

الراتب: من 6400 إلى 6550 جنيه

50 عضو فريق

المؤهل: متوسط

العمر: من 18 إلى 30 عامًا

الراتب: يُحدد عند المقابلة

أماكن العمل المتوفرة

ستكون مواقع العمل في مناطق مميزة داخل القاهرة الكبرى، وهي:

الرحاب

مدينتي

العبور

بيانات التواصل مع الشركة

أفادت الوزارة بأن المدير المسؤول عن التوظيف هو محمد عاطف، ويمكن التواصل عبر:

هاتف: 01012245343

هاتف: 01000879097

طريقة التقديم على الوظائف

أتاحت وزارة العمل عدة وسائل للتقديم، وهي:

التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل (المقر القديم في مدينة نصر)

التقديم من خلال مديريات العمل في المحافظات

التواصل عبر أرقام الشركات المرفقة بالإعلان

التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط التالي: https://moi.gov.eg

وكانت قد أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تكشف عن أحدث فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، مؤكدة استمرار جهودها لفتح أبواب سوق العمل أمام الشباب وتقديم الدعم الكامل لهم عبر برامج التدريب المهني المجانية وفرص العمل المعلنة بشكل دوري.

دعوة مفتوحة للشباب

وجدد وزير العمل محمد جبران دعوته إلى شباب مصر للاستفادة من هذه الفرص والانضمام إلى القطاع الخاص، مشددًا على أهمية استغلال الخدمات الحكومية المجانية في التدريب والتأهيل لسد احتياجات سوق العمل، موضحًا أن الوزارة حريصة على توفير وظائف حقيقية برواتب مجزية مع ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.

كما وجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ فرص العمل المعلنة، وإرسال تقارير دورية توضح تسلم المرشحين لوظائفهم، إضافة إلى التأكد من مصداقية الإعلانات والالتزام الكامل بحقوق العاملين.

تفاصيل الوظائف المعلنة

بحسب بيان الوزارة، فقد تم تلقي طلبات توظيف جديدة من 34 شركة قطاع خاص في 10 محافظات، بإجمالي 3633 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، منها وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، وجميعها برواتب تحدد بعد المقابلة، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

المحافظات المستهدفة

تتوزع فرص العمل على المحافظات التالية:

القاهرة

الغربية

الإسكندرية

الجيزة

المنيا

سوهاج

أسوان

جنوب سيناء

قنا

الشرقية

التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المعلنة مجموعة واسعة من المجالات، من بينها:

أخصائي تسويق

أخصائي موارد بشرية

مهندس اتصالات

مهندسو كهرباء (جميع التخصصات)

مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء

مدير صيانة

محاسبون

مشرف تنجيد

ليدى جارد (إناث)

مشرف عام

مشرف موقع

شيف

أخصائي مشتريات

بائعون

مقدم طلبات

أخصائي تمويل

أمين مخازن

مهندسو ميكانيكا وإنتاج وجودة

أعمال إدارية

سائقون (رخصة أولى وثانية وثالثة)

مندوبو مبيعات

مراقبو جودة

فنيو جميع التخصصات

مشرفو إنتاج

أفراد أمن

وظائف الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام

عمال إنتاج

عمال نظافة

وتخصصات أخرى متعددة

فرص لذوي الهمم

أكدت الوزارة أن النشرة تضمنت وظائف مخصصة لذوي القدرات الخاصة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل هذه الفئة، مع إلزام المنشآت بنسبة تشغيل 5% من إجمالي عمالها، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وبما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.