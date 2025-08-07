وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هناك اختلافًا في أنماط العمل بين من يعملون بتوصيل الطلبات والمنتجات، فبعضهم يعتمد على التوصيل باستخدام التوصيل الذاتي، وبعضهم الآخر يعمل بعقود إيجار على الدراجة البخارية. لذلك، تسعى الوزارة لإيجاد معالجات مناسبة لهذه الأنماط بحيث يكون العامل متعاقدًا رسميًا مع المنشأة.

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مشكلة عمال التوصيل (الدليفري) تتطلب اهتمامًا خاصًا نظرًا لأنهم يعانون من ضعف الرواتب وقلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مؤكدًا أن الوزارة تدرس أنماط العمل الجديدة بعناية مع الشركات المعنية للخروج برؤية موحدة.

وتابع، أنّ الهدف هو نقل هؤلاء العمال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مما يتيح لهم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية والطبية، مشيرًا إلى أهمية وجود تعاقدات واضحة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

وأكد أن هناك خططًا للعمل مع الشركات لإنشاء صناديق دعم إضافية توفر حماية أكبر لهذه الفئة، داعيًا إلى التعامل الإنساني مع عمال التوصيل، مبرزًا دورهم الحيوي في توصيل الخدمات وإنقاذ حياة الأسر بسرعة، ومشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة لهم بما يضمن سلامتهم وكرامتهم.