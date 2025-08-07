وزير العمل: لا فصل تعسفي في القانون الجديد والفصل بحكم محكمة

أكد محمد جبران وزير العمل، أن وجود النقابات أمر مهم وهي جزء من حل المشاكل بين العمال وأصحاب العمل .

وقال محمد جبران في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" قانون العمل الجديد به مادة تمنع فصل العامل من المنشأة تعسفيا والفصل يكون بحكم من المحكمة ".



وتابع محمد جبران :" بعد 1 سبتمبر المقبل سيتم فتح الباب لشركات الامتثال للأمن والسلامة المهنية ".



واكمل محمد جبران :" المستثمر يحتاج للعمالة وبيئة العمل هي الأهم والقانون يضمن توفير البيئة المناسبة للعامل وصاحب العمل معا ".

