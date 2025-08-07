نافذ في أول سبتمبر.. وزير العمل: حالة رضا بين كافة الأطراف حول قانون العمل الجديد

أكد محمد جبران وزير العمل، أنه تم عقد حوار مجتمعي حول قانون العمل الجديد ، وفي اول سبتمبر يدخل القانون حيز التنفيذ .

وقال محمد جبران في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" لدينا 87 قرارا تنفيذيا مكملة لقانون العمل الجديد ".

وتابع محمد جبران :" في كل أسبوع بنعمل ندوة مع كافة المنشآت الصناعية واتحاد الصناعات للتعريف بقانون العمل الجديد ".

واكمل محمد جبران :" مديريات العمل في المحافظات تقوم بالتوعية بقانون العمل الجديد ".

وتابع محمد جبران :" هناك حالة رضا بين كافة اطراف قانون العمل الجديد وهذا ما كنا نطمح له ".