قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية
محمد سمير

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، صباح اليوم السبت، الاجتماع الخاص بتوفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد الاجتماع حضور 26 ناديًا من أصل 46 ناديًا لهم حق التصويت والمشاركة، في تأكيد واضح على اكتمال النصاب القانوني وحرص الأندية على دعم مسار التطوير المؤسسي للكرة الطائرة المصرية.

وقاد المهندس ياسر قمر الاجتماع بحضور كامل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حيث انتهت المناقشات إلى موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي، بما يحقق توفيق الأوضاع وفقًا لقانون الرياضة الجديد، ويواكب متطلبات الحوكمة والشفافية.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن اعتماد التعديلات يمثل خطوة محورية في مسيرة الاتحاد، ويؤكد ثقة الجمعية العمومية في قرارات مجلس الإدارة.

وقال رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة إن "موافقة الجمعية العمومية بالإجماع تعكس وعي الأندية وثقتها في مجلس الإدارة، وحرص الجميع على بناء منظومة إدارية قوية تتماشى مع قانون الرياضة وتخدم مستقبل الكرة الطائرة المصرية".

وأضاف رئيس الاتحاد: "توفيق الأوضاع لم يكن إجراءً شكليًا، بل عملية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي، وضمان وضوح الأدوار، وتهيئة المناخ المناسب لتطوير المنتخبات والمسابقات على جميع المستويات".

واختتم قمر  تصريحاته قائلًا: "نحن ملتزمون بالعمل بروح الفريق الواحد مع الأندية، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز على البناء الفني والإداري، بما ينعكس إيجابًا على نتائج الكرة الطائرة المصرية محليًا وقاريًا ودوليًا".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الالتزام بالتشريعات الرياضية الحديثة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، بما يضمن استقرار المنظومة ودعم خطط التطوير الشامل للعبة خلال الفترة المقبلة.

مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ياسر قمر الاجتماع الخاص بتوفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للاتحاد النصاب القانوني مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

إقبال من كبار السن للادلاء باصواتهم في جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

منتخب مصر

3 أرقام قياسية لمنتخب مصر.. الفراعنة يواصلون كتابة التاريخ في أمم أفريقيا

انتخابات مجلس النواب

مجلس النواب 2025.. انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الدوائر الملغاة بعدد من المحافظات

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد