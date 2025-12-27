عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، صباح اليوم السبت، الاجتماع الخاص بتوفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد الاجتماع حضور 26 ناديًا من أصل 46 ناديًا لهم حق التصويت والمشاركة، في تأكيد واضح على اكتمال النصاب القانوني وحرص الأندية على دعم مسار التطوير المؤسسي للكرة الطائرة المصرية.

وقاد المهندس ياسر قمر الاجتماع بحضور كامل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حيث انتهت المناقشات إلى موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي، بما يحقق توفيق الأوضاع وفقًا لقانون الرياضة الجديد، ويواكب متطلبات الحوكمة والشفافية.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن اعتماد التعديلات يمثل خطوة محورية في مسيرة الاتحاد، ويؤكد ثقة الجمعية العمومية في قرارات مجلس الإدارة.

وقال رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة إن "موافقة الجمعية العمومية بالإجماع تعكس وعي الأندية وثقتها في مجلس الإدارة، وحرص الجميع على بناء منظومة إدارية قوية تتماشى مع قانون الرياضة وتخدم مستقبل الكرة الطائرة المصرية".

وأضاف رئيس الاتحاد: "توفيق الأوضاع لم يكن إجراءً شكليًا، بل عملية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي، وضمان وضوح الأدوار، وتهيئة المناخ المناسب لتطوير المنتخبات والمسابقات على جميع المستويات".

واختتم قمر تصريحاته قائلًا: "نحن ملتزمون بالعمل بروح الفريق الواحد مع الأندية، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز على البناء الفني والإداري، بما ينعكس إيجابًا على نتائج الكرة الطائرة المصرية محليًا وقاريًا ودوليًا".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الالتزام بالتشريعات الرياضية الحديثة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، بما يضمن استقرار المنظومة ودعم خطط التطوير الشامل للعبة خلال الفترة المقبلة.