محمد جبران: نظمنا ندوات كثيرة للتوعية بقانون العمل الجديد

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن المديريات نفسها تعمل على التوعية بالقانون من خلال مدير المديرية بالمحافظة، وذلك مع مختلف المنشآت، حتى يكون القانون استوفى جميع خطواته، وهناك رضا من طرفي العمل عن العمل، وبذلك نكون قد حققنا المعادلة الصعبة".

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": الوزارة تنظم ندوة أو ندوتين أسبوعيا للتوعية بتنفيذ قانون العمل الجديد، موضحًا: "هذه الندوات تتم بالتعاون مع جميع المنشآت والهيئات المعنية كافة، حيث عقدنا ندوة مع اتحاد الصناعات للتعريف بقانون العمل الجديد، وعقدنا ندوات مع الغرف المصرية والأجنبية التي تعمل في مصر، والمصانع".

وتابع محمد جبران :" "في الأسبوع الماضي عقدنا ندوة في الضبعة مع العمال للتوعية، وسنعقد ندوة في الإسكندرية، وسبق لنا عقد ندوة في البحر، وعقدنا أكثر من ندوة في القاهرة".