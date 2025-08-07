بشأن عمال الديليفري.. قرار عاجل من وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل حملة سلامتك تهمنا الخاصة بعمال التوصيل “الدليفري”، قائلا:" ارتأينا أن نوفر لهذه الفئة من العمالة -التي تقدم لنا خدمات كثيرة جدا- سبل أمن وأمان والعمل اللائق".

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لا يجب أن تكون هذه الفئة غير محمية.. حضرنا مؤتمرا في جنيف، وجرى إقرار اتفاقية لعمل المنصات، ومن بينهم هذه الفئة التي نتحدث عنها، فالعالم كله يهتم بعمالة المنصات لحمايتهم، فهذا اتجاه عالمي".

وأوضح: "مصر تهتم بهذه الفئة.. ولكن ماذا سنفعل من أجلهم؟ لن نتحدث في الإعلام لفترة معينة ثم نسكت، ولكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، إذ نحتاج إلى تغيير فكر وثقافة، ويجب أن يتكاتف الجميع معي، مثل الشركات التي تشغل هذه العمالة، فقد اجتمعنا معها، وسنجتمع معها لوضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة..

سنقوم بالتوعية، لكن بداية من 1 سبتمبر، الشركة التي لا يلتزم العامل فيها بمهمات الوقاية فإننا سنفرض غرامات، لأن غرامات السلامة كبيرة".

وواصل: "نتحدث عن مجموعات كبيرة من العمال، وأفكر في عمل صناديق لها لحمايتهم من الحوادث، وتغطية العلاج، وبالطبع، سيكون هناك عقد عمل، أي أننا نبحث آلية حتى يكون هناك تكافل اجتماعي بينهم وبعضهم وصاحب المنشأة، حتى نحافظ عليهم، فمن يتعرض لحادث يصاب بكسور ويلزم بيته دون أن يحصل على مساعدات، وقد تحدث حالات وفاة".