رانيا هاشم تشارك وزير العمل تسليم عقود للشباب المسافرين للخارج

شاركت الإعلامية رانيا هاشم إلى جانب وزير العمل محمد جبران، في فعالية تسليم عقود عمل لمجموعة من الشباب المصريين الذين يستعدون للسفر للعمل بالخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل كريمة وآمنة لأبنائها.

التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية

وشهدت الفعالية جلسة نقاش مشتركة شاركت فيها الإعلامية رانيا هاشم، بهدف طمأنة الشباب والتأكيد على التنسيق المستمر بين وزارة العمل والجهات المعنية بالدول المستقبلة، لضمان حماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة تضمن كرامتهم واستقرارهم المهني والمعيشي.

أمن العامل المصري

وأكد الوزير محمد جبران خلال كلمته أن الوزارة تضع سلامة وأمن العامل المصري على رأس أولوياتها، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع السفارات ومكاتب التمثيل العمالي لضمان التزام أصحاب العمل بالعقود الموقعة.

من جانبها، أشادت الإعلامية رانيا هاشم بالخطوة، ووصفتها بأنها نموذج مشرف لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لدعم الشباب وتمكينهم من مستقبل أفضل، مشددة على أهمية التوعية والشفافية في مثل هذه المبادرات الوطنية.