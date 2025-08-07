قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
رانيا هاشم تشارك وزير العمل تسليم عقود للشباب المسافرين للخارج

الإعلامية رانيا هاشم
شاركت الإعلامية رانيا هاشم إلى جانب وزير العمل محمد جبران، في فعالية تسليم عقود عمل لمجموعة من الشباب المصريين الذين يستعدون للسفر للعمل بالخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل كريمة وآمنة لأبنائها.

التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية

وشهدت الفعالية جلسة نقاش مشتركة شاركت فيها الإعلامية رانيا هاشم، بهدف طمأنة الشباب والتأكيد على التنسيق المستمر بين وزارة العمل والجهات المعنية بالدول المستقبلة، لضمان حماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة تضمن كرامتهم واستقرارهم المهني والمعيشي.

أمن العامل المصري 

وأكد الوزير محمد جبران خلال كلمته أن الوزارة تضع سلامة وأمن العامل المصري على رأس أولوياتها، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع السفارات ومكاتب التمثيل العمالي لضمان التزام أصحاب العمل بالعقود الموقعة.

من جانبها، أشادت الإعلامية رانيا هاشم بالخطوة، ووصفتها بأنها نموذج مشرف لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لدعم الشباب وتمكينهم من مستقبل أفضل، مشددة على أهمية التوعية والشفافية في مثل هذه المبادرات الوطنية.

رانيا هاشم وزير العمل محمد جبران فرص عمل مكاتب التمثيل

