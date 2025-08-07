جبران: غرامات مضاعفة على صاحب العمل في هذه الحالة.. وإلزام المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات

أكد وزير العمل إلزام جميع المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات التأديبية بشكل واضح.

كما شدد الوزير على أن عدم الالتزام بهذا القرار سيعرض صاحب العمل لغرامات مالية تتضاعف بعدد العمال في المنشأة، في خطوة تهدف إلى تحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة للجميع.

قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة ومكاتبها في المحافظات تعد الجهة المختصة بتلقي وحل أي شكاوى أو مشاكل تنشأ بين العامل وصاحب العمل، داعيا العمال إلى ضرورة قراءة قانون العمل الجديد لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

وأضاف أن القانون يُلزم صاحب المنشأة بتعليق لائحة الجزاءات؛ بهدف تعريف العامل بالمخالفات التي تستوجب العقوبة، مشيرا إلى أن الامتناع عن تنفيذ هذا الإلزام يضع المنشأة تحت طائلة المخالفة.

آلية تعامل الوزارة مع المخالفات

كما كشف عن آلية تعامل الوزارة مع المخالفات، والتي تبدأ بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة 30 يوما لمعالجتها، مشيرا إلى تطبيق الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون في حال عدم الالتزام.

وأكد أن الغرامات يمكن أن تكون كبيرة جدًا، وتتعدد بعدد العمال، موضحا أنه إذا كان عدد العمال في المصنع 3000 عامل؛ فالغرامة تضرب في الـ 3000.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب، وإجراء حوار مجتمعي حوله شاركت فيه كل الأطراف المعنية.