برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

وظائف خالية .. أتاحت وزارة الشباب والرياضة فرص عمل للشباب من جميع المؤهلات الدراسية، لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وزارة العمل أفادت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات العصائر والألبان، موضحة جميع التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية.

واقرأ أيضًا:

مكان وموعد الملتقى التوظيفي

كما حددت وزارة الشباب والرياضة مكان وموعد الملتقى التوظيفي ليتم تنظيمه في مركز شباب دار السلام، يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً.

الوظائف المطلوبة

كابتن مبيعات، بيع مباشر تجزئة براتب يبدأ من 9000 جنيه.

سائق درجة ثانية بمؤهل محو أميه حد أدنى، براتب يبدأ من 8000 جنيه.

الشروط المطلوبة للوظائف الشاغرة

أماكن العمل في القاهرة والجيزة.

الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية عالي أو فوق متوسط أو متوسط أو محو أمية

يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق التي توفرها الوظائف