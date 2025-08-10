قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور
أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
هل قيام الليل يعوّض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة
7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة
مظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
بعد تفحمه بالكامل.. السيطرة على حريق مطعم شهير بشبرا الخيمة
مصطفى محمد يسجل ويصنع في خسارة نانت من باريس وديا
الهندسة 97.3% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إصابة شخصين بسبب حريق محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
إغلاق محطة مترو شبرا الخيمة بسبب حريق في محيطها
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
وظائف خالية .. أتاحت وزارة الشباب والرياضة فرص عمل للشباب من جميع المؤهلات الدراسية، لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وزارة العمل أفادت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات العصائر والألبان، موضحة جميع التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية.

وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025

مكان وموعد الملتقى التوظيفي

كما حددت وزارة الشباب والرياضة مكان وموعد الملتقى التوظيفي ليتم تنظيمه في مركز شباب دار السلام، يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً.

الوظائف المطلوبة

  • كابتن مبيعات، بيع مباشر تجزئة براتب يبدأ من 9000 جنيه.
  • سائق درجة ثانية بمؤهل محو أميه حد أدنى، براتب يبدأ من 8000 جنيه.

الشروط المطلوبة للوظائف الشاغرة

  • أماكن العمل في القاهرة والجيزة.
  • الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية عالي أو فوق متوسط أو متوسط أو محو أمية
  • يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.
المميزات والحقوق التي توفرها الوظائف

  • توفر الشركة للعاملين راتب تنافسي.
  • كما تمنح الشركة للعاملين حوافز ربع سنوية.
  • وتوفر الشركة للعاملين مواصلات لصقر قريش ودائري مسطرد ودائري ميدان لبنان.
  • كما يتم توفير إقامة للسائقين.
  • وتأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.
  • وتوفر الشركة تدريبًا وتطويرًا مستمرًّا وترقيات ونموًّا وظيفيًّا مستمرًّا.
