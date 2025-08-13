وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة مفاجئة لمركز التحكم القومي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي (ناتا) التابع لشركة جاسكو، للاطمئنان على انتظام تدفقات الغاز إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها محطات الكهرباء، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات السحب.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي من المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو، حول الجاهزية التشغيلية للشبكة القومية للغاز وسيناريوهات الاستجابة الفورية لأي زيادات مفاجئة في الاستهلاك، فضلاً عن متابعة انتظام إمدادات الغاز من سفن التغييز (FSRUs) بما يضمن استقرار المنظومة على مدار الساعة.

وأكد بدوي أهمية العمل الاستباقي والتنسيق المتواصل بين قطاعي البترول والكهرباء لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستقرار، مشدداً على استمرار المتابعة اليومية لمؤشرات التشغيل لمواجهة أي طارئ.

وأعرب الوزير عن تقديره لفرق العمل بمركز التحكم وكافة شركات قطاع البترول المشاركة في تنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز قبل بدء فصل الصيف، مثمناً جهودهم في ضمان استقرار الشبكة القومية للغاز وتلبية الطلب المتزايد خلال فترات الذروة.