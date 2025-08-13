قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
مصطفى بكري ينعى صنع الله إبراهيم: رحل بعد مسيرة طويلة من العطاء
وزير الاستثمار: مستهدفات لمضاعفة التبادل التجاري مع كوت ديفوار وتطوير الشراكات في الطاقة والتعدين
تعطل دخول مساعدات غزة لساعات بسبب تعنت الاحتلال
القبض علي شبكة دعـ.ـارة داخل ناد صحي بالعجوزة
وزير التعليم العالي: معرض أخبار اليوم منصة فريدة تجمع الجامعات والمعاهد في مكان واحد
عبد العاطي: معبر رفح مفتوح ومصر تتحرك دبلوماسيًا لحماية غزة واستقرار الإقليم
مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية
أيمن عاشور: البرامج الجامعية الجديدة مؤهلة بقوة لسوق العمل المحلي والدولي
الحماية المدنية تخمد حريق سيارة محملة بمواد كيميائية في قصر النيل
تركيا : سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى سوريا وتثير الفوضى
الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية
اقتصاد

رئيس شعبة الأدوات الكهربائية يكشف خريطة إنقاذ المصانع المتعثرة في مصر

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

طالب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بإجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة، حيث إن عددًا كبيرًا من أسباب التعثر يعود إلى الأسباب المالية، بالإضافة إلى الأسباب الفنية والإجرائية، وهناك مصانع تعثرت نتيجة سوء الإدارة المالية من قبل أصحابها.

وأكد ميشيل الجمل أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة هي تقييم الوضع الحالي ومراجعة الحسابات المالية للمصنع لتحديد الأسباب المالية التي أدت إلى التعثر، إلى جانب تقييم المعدات والتكنولوجيا، بمعنى فحص حالة الآلات والمعدات ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة.

وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تقييم الوضع الحالي، ووضع خطة محكمة لاستعادة النشاط، لتحسين العمليات المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات التسويق، والبحث عن تمويل وإدارة التغيير بشكل فعال، موضحًا أن تنفيذ هذه الخطوات يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا من أصل 7422 مصنعًا، وفق ما أعلنه مؤخرًا وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وهو ما يراه الجمل خطوة أولى إيجابية على طريق طويل لاستعادة النشاط الصناعي المتعثر.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم هذا الملف من خلال مبادرات متعددة، أبرزها مبادرة مصنعك دايمًا شغال التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف إعادة دمج المصانع المتعثرة في دورة الإنتاج عبر مزايا متعددة.

كما طالب بتقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات إلى مرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.

البورصه المصريه الاستثمار المصري اسواق المال

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

أرشيفية

التلولي: مصر تعد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وتدعم عودة القطاع إلى الإطار الوطني

فلسطين

عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ثابتة في موقفها تجاه القضية

أرشيفية

جيش الاحتلال: تعزيز الجاهزية وتعبئة الاحتياط أولوية في المرحلة المقبلة

بالصور

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

سيارات السباق
سيارات السباق
سيارات السباق

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

