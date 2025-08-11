قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
اقتصاد

تراجع 11 قطاعا.. مليار جنيه خسائر البورصة المصرية اليوم الأثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بمبيعات العرب والأجانب، في حين اتجه المصريون للشراء. وسجلت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند 2.496 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات:

إيجي إكس 30: تراجع 0.56% عند 35908 نقطة

إيجي إكس 30 محدد الأوزان: هبط 0.46% إلى 44104 نقطة

إيجي إكس 30 للعائد الكلي: انخفض 0.56% إلى 16137 نقطة

EGX35-LV: تراجع 0.4% إلى 3833 نقطة

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: هبط 0.5% إلى 10586 نقطة

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: انخفض 0.5% إلى 14258 نقطة

مؤشر الشريعة الإسلامية: تراجع 0.16% إلى 3644 نقطة


أداء القطاعات:

شهدت جلسة اليوم تراجع 11 قطاعًا بقيادة مواد البناء بنسبة 1.2%، تلتها الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والترفيه والخدمات التعليمية بنسبة 1%، ثم العقارات 0.8%، والتجارة والموزعون 0.7%. كما هبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، فيما انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%.

في المقابل، ارتفعت 5 قطاعات، جاء في صدارتها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه النقل والشحن 1.6%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 1.5%، ثم الرعاية الصحية والأدوية 0.9%، وأخيرًا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%.

مؤشرات البورصة المصرية إيجي إكس 30 إيجي إكس 30 للعائد الكلي

