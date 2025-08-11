تراجع 11 قطاعا.. مليار جنيه خسائر البورصة المصرية اليوم الأثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بمبيعات العرب والأجانب، في حين اتجه المصريون للشراء. وسجلت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند 2.496 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات:

إيجي إكس 30: تراجع 0.56% عند 35908 نقطة

إيجي إكس 30 محدد الأوزان: هبط 0.46% إلى 44104 نقطة

إيجي إكس 30 للعائد الكلي: انخفض 0.56% إلى 16137 نقطة

EGX35-LV: تراجع 0.4% إلى 3833 نقطة

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: هبط 0.5% إلى 10586 نقطة

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: انخفض 0.5% إلى 14258 نقطة

مؤشر الشريعة الإسلامية: تراجع 0.16% إلى 3644 نقطة



أداء القطاعات:

شهدت جلسة اليوم تراجع 11 قطاعًا بقيادة مواد البناء بنسبة 1.2%، تلتها الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والترفيه والخدمات التعليمية بنسبة 1%، ثم العقارات 0.8%، والتجارة والموزعون 0.7%. كما هبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، فيما انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%.

في المقابل، ارتفعت 5 قطاعات، جاء في صدارتها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه النقل والشحن 1.6%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 1.5%، ثم الرعاية الصحية والأدوية 0.9%، وأخيرًا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%.