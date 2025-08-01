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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية تنهي تعاملات يوليو على مكاسب قوية

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها لشهر يوليو 2025 على أداء إيجابي واسع النطاق، مدعومة بمكاسب قوية للمؤشرات ورأس المال السوقي، وسط تفاؤل المستثمرين وتزايد السيولة داخل السوق.

أداء المؤشرات الرئيسية في يوليو

المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بنسبة 4.08%، مغلقًا عند 34198 نقطة.

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان صعد بنسبة 2.59%، مسجلًا 10225.07 نقطة.

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان نما بنسبة 2.45%، ليغلق عند 13807.5 نقطة.

مؤشر EGX30 محدد الأوزان حقق نموًا بنسبة 2.88%، ليسجل 42021.26 نقطة.

مؤشر تميز قفز بنسبة 22.43%، لينهي الشهر عند 15280.06 نقطة.

رأس المال السوقي يربح 53.7 مليار جنيه

إجمالي رأس المال السوقي للبورصة صعد من 2.345 تريليون جنيه إلى 2.399 تريليون جنيه، بنمو 2.3%.

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ارتفع من 1.342 تريليون إلى 1.386 تريليون جنيه (+3.3%).

رأس مال EGX70 صعد من 442.1 مليار إلى 449.1 مليار جنيه (+1.6%).

رأس المال السوقي الأوسع نطاقًا ارتفع من 1.784 تريليون إلى 1.835 تريليون جنيه (+2.9%).

بورصة النيل شهدت نموًا ملحوظًا من 2.1 مليار إلى 2.4 مليار جنيه (+16.2%).

تداولات قياسية في يوليو

قيمة التداول الكلية سجلت 1.731 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.445 تريليون جنيه في يونيو.

كمية التداول قفزت إلى 35.523 مليار ورقة مالية على 2.261 مليون عملية.

نسبة تداول الأسهم داخل المقصورة بلغت 6.1% فقط.

السندات وأذون الخزانة استحوذت على الحصة الكبرى بنسبة 93.9% من إجمالي التعاملات.

أداء السوق

تُظهر بيانات شهر يوليو تحسّنًا في شهية المستثمرين، خاصة في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع أداء استثنائي لسوق "تميز".

كما يعكس صعود رأس المال السوقي نشاطًا شرائيًا واضحًا، في حين استحوذت أدوات الدين على الحصة الأكبر من التداول، في ظل استمرار جاذبيتها للعائد.

المستثمرون يترقبون استكمال الأداء القوي خلال أغسطس، في ظل ثبات السياسة النقدية وتوقعات بمزيد من الطروحات الحكومية في السوق.

البورصة المصرية أداء المؤشرات الرئيسية في يوليو الطروحات الحكومية السندات وأذون الخزان كمية التداول

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