وقف التداول غدا.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي في آخر جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء - آخر جلسات الأسبوع- على مكاسب قوية، مع صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية، مدفوعة بموجة شراء مكثفة من المستثمرين المحليين والأجانب، في حين اتجه المستثمرون العرب لجني الأرباح، وسط تداولات نشطة وحالة من التفاؤل في السوق.

إجازة ثورة 23 يوليو توقف التداول يوم الخميس

قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل التداولات غدا الخميس المقبل بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، على أن تعود الجلسات إلى الانتظام يوم الأحد 27 يوليو.

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنحو 13 مليار جنيه لتغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، بدعم واضح للأسهم القيادية والمتوسطة في قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية.

أداء المؤشرات

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" صعد بنسبة 0.95% ليغلق عند 34125 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" ارتفع بنسبة 0.85% مسجلًا 42078 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" زاد بنسبة 0.95% ليغلق عند 15328 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفع بنسبة 0.21%.

مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعد بنسبة 0.31%.

مؤشر الشريعة الإسلامية واصل مكاسبه مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.02% عند 3516 نقطة.

فيما سجل مؤشر تميز تراجعًا بنسبة 4.11%.

التداولات وحركة المستثمرين بالبورصة

شهدت الجلسة تداولات قوية بإجمالي قيم تداول بلغت 4.7 مليار جنيه على أكثر من 2.4 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 104.8 ألف عملية على 216 ورقة مالية.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب من المؤسسات والأفراد نحو الشراء، بينما فضل المستثمرون العرب البيع في إطار عمليات إعادة تموضع. وجاء توزيع التداولات كالتالي:

المستثمرون المصريون استحوذوا على 91.95% من التعاملات.

الأجانب استحوذوا على 4.4%.

العرب شكلوا 3.65% من إجمالي التعاملات.