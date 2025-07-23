جولد بيليون: اتفاق التجارة بين اليابان أمريكا يدفع الذهب نحو التراجع

تراجع الذهب يوم الأربعاء مع تحسن شهية المخاطرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك للرسوم الجمركية، إلا أن ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة حد من خسائر الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3416 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3430 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3424 دولار للأونصة، يأتي هذا التراجع بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 3439 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

بالرغم من تراجع سعر الذهب اليوم إلا أنه قد سجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

التراجع في أسعار الذهب اليوم جاء بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة واليابان قد أبرمتا اتفاقًا تجاريًا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان.

وهذه النسبة أقل من ضريبة الـ 25% التي هدد ترامب بفرضها سابقًا، كما خففت تخفيضات الرسوم الجمركية على صادرات السيارات اليابانية من حدة التوتر.

وارتفعت أسواق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عام يوم الأربعاء.

بالإضافة إلى هذا صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.

الجدير بالذكر أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.

الدولار الأمريكي استقر بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء أدنى مستوى لها منذ 9 يوليو.

إلى جانب هذا واصل ترامب هجومه على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الأحمق" الذي أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وقال إنه سيغادر منصبه خلال ثمانية أشهر.

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 يوليو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 8542 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار - 1605 عقد.

ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.

شهد الذهب المحلي تحركات عرضية خلال تداولات اليوم ليبقى بالقرب من أعلى سعر سجله يوم أمس، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع الذهب العالمي بينما يبقى سعر الصرف منخفض.

سعر الذهب محليا

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4700 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4708 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 43 جنيه ليغلق عند المستوى 4708 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4665 جنيه للجرام.

استطاع الذهب المحلي ان يرتفع يوم أمس ويتخطى المستوى 4700 جنيه للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4715 جنيه للجرام، وذلك بدعم من الارتفاع الكبير في الذهب العالمي منذ بداية تداولات هذا الأسبوع.

حالياً يتحرك الذهب بشكل عرضي عند مستوى اغلاق الأمس، وذلك في ظل تراجع الذهب العالمي اليوم، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي يضعف من عملية تسعير الذهب المحلي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع وذلك بعد اعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن توقيع اتفاقية تجارية مع اليابان، من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي ليحد من خسائر الذهب.

استقر الذهب المحلي بالقرب من سعر اغلاق الأمس بعد أن شهد ارتفاع ملحوظ بدعم من الأداء القوي للذهب العالمي يوم أمس واليوم يستمر في التداول بالقرب من مستوياته المرتفعة بالرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

ارتفع الذهب العالمي واستقر فوق المستوى 3400 دولار للأونصة ليواجه السعر الآن منطقة المقاومة فوق المستوى 3420 دولار للأونصة والتي تشهد تقاطع لخط الاتجاه الصاعد والهابط بينما اقترب مؤشر الزخم من التشبع في الشراء ولكن لا تزال أمامه فرصة لمزيد من الصعود.

يحاول سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يستقر اليوم فوق المستوى 4700 جنيه للجرام وذلك بعد أن اكتسب زخم صاعد خلال هذا الأسبوع، وسيحاول السعر التماسك أعلى هذا المستوى والبحث عن الدعم من سعر الذهب العالمي.