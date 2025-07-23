اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية تربح 13 مليار جنيه

حركة أسواق المال العربية ختام الأربعاء

-ارتفاع جماعي لأسواق المال الإماراتية

- البورصة المصرية تربح 12 مليار جنيه

- مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام جلسات اليوم، حيث ارتفعت البورصات الإماراتية والأردنية والمصرية السعودية والقطرية والبحرينية فيما تراجعت العُمانية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع ملحوظ، بدعم قطاعاته الرئيسية، بقيادة الطاقة والبنوك، وسط تحسن السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا بنسبة 1.3%، بمكاسب بلغت 140.73 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 10,983.93 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 5.34 مليار ريال مقابل 4.93 مليار ريال، من خلال 564.8 مليون سهم مقارنة بكمية بلغت 515.7 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد أداء القطاعات ، جاءت القطاعات القيادية مرتفعة بنحو جماعي، بصدارة قطاع الاتصالات الذي صعد 2.89 %، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.71%، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية نحو 1.33%، كما ارتفع قطاع الطاقة 0.88%.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.14%، ليربح 38.14 نقطة إلى قيمته، ارتفع به إلى مستوى 26,778.15 نقطة.

أسواق المال الإمارايتة

ارتدت أسواق المال الإماراتية للارتفاع مجددًا بختام تعاملات اليوم، مدعومة بصعود قوي للأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي وسط زيادة ملحوظة في مستويات السيولة بعد موجة تراجع جماعي للمؤشرات في جلسة أمس.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10,296 نقطة، وسط تداولات نشطة تجاوزت 396.052 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 1.381 مليار درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي مكاسب ملحوظة بنحو 35 مليار درهم، لترتفع إلى 3.142 تريليون درهم، مقارنة بـ3.107 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وفي سوق دبي المالي، صعد المؤشر العام بنسبة 1.01% ليغلق عند 6,086 نقطة، وسط تداولات بلغ حجمها 217.084 مليون سهم، بقيمة 662.703 مليون درهم.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها بورصتا دبي وأبوظبي مع نهاية الجلسة نحو 2.044 مليار درهم، موزعة على 37.955 ألف صفقة.

بورصة مصر

أنهت بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها- اليوم- على ارتفاع مؤشرها العام 9.10 نقاط بنسبة بلغت 0.11% ليبلغ مستوى 8613.77 نقطة، وذلك من خلال تداول 465.8 مليون سهم عبر 29438 صفقة نقدية بقيمة 90.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 12.39 نقطة بنسبة 0.16% ليبلغ مستوى 7586.88 نقطة من خلال تداول 328.1 مليون سهم عبر 20502 صفقة نقدية بقيمة 44.9 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 14.92 نقطة بنسبة 0.16% ليغلق عند 9295.62 نقطة من خلال تداول 137.6 مليون سهم عبر 8936 صفقة بقيمة 45.9 مليون دينار.



بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم مرتفعًا 46.46 نقطة، ما يعادل نسبة 0.42%، ليبلغ مستوى 11187.50 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 207 ملايين و217 ألفًا و26 سهمًا، بقيمة 521 مليونًا و809 آلاف ريال، نتيجة تنفيذ 21058 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

مؤشر البحرين العام

قفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,949.66 بارتفاع قدره 4.77 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 867.14 بارتفاع قدره 4.30 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و247 ألفًا و624 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 647 ألفًا و719 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 113 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4765.18 نقطة منخفضا 12 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4777.19 نقطة.

ووصلت قيمة التداول 21 مليونًا و961 ألفًا و562 ريالًا عُمانيًّا متراجعة بنسبة 15.4 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 25 مليونًا و957 ألفًا و198 ريالًا.

وذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.204 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.99 مليار ريال.

بورصة الأردن

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.52%، عند مستوى 2898.41 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3732 صفقة.