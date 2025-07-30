تحت ضغط المبيعات الأجنبية والعربية.. خسائر جماعية لمؤشرات البورصة المصرية

تعرضت البورصة المصرية لموجة هبوط جماعي، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، في ختام تعاملات الأربعاء، فيما اتجه المصريون نحو الشراء، لتسجل السوق خسائر ملموسة في رأس المال وتراجعًا واسعًا بالمؤشرات.

أداء المؤشرات الرئيسية:

إيجي إكس 30 انخفض بنسبة 0.66% وأغلق عند 33859 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان تراجع بنسبة 0.89% ليسجل 41518 نقطة.

إيجي إكس 30 للعائد الكلي فقد نحو 0.63% من قيمته ليغلق عند 15211 نقطة.

أداء مؤشرات السوق المتوسطة والصغيرة:

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان هوى بنسبة 1.01% لينهي التعاملات عند 10094 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان خسر 1.09% مسجلًا 13626 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية تراجع بنحو 0.6% إلى 3459 نقطة.

قيمة التداول سجلت نحو 5.6 مليار جنيه، ما يعكس نشاطًا مرتفعًا رغم الأداء السلبي.

رأس المال السوقي فقد حوالي 14 مليار جنيه ليغلق عند 2.377 تريليون جنيه.

المصريين مالت تعاملاتهم نحو الشراء، في حين ضغطت مبيعات العرب والأجانب على المؤشرات بقوة.

الجلسة جاءت امتدادًا لحالة الحذر التي تسود الأسواق وسط ترقب المستثمرين للمتغيرات العالمية والمحلية، وهو ما دفع المؤشرات إلى تسجيل خسائر ملحوظة على مدار جلسات الأسبوع.