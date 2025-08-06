تباين أسواق المال العربية.. البورصة المصرية تقود الارتفاعات

حركة أسواق المال العربية ختام الأربعاء

- البورصة المصرية تواصل الصعود وتربح 6 مليارات جنيه

- مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

-تراجع أسواق المال الإماراتية

تباينت مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام جلسات اليوم، حيث ارتفعت البورصات المصرية والسعودية والأردنية والقطرية، فيما تراجعت البحرينية والعُمانية والكويتية والإماراتية .

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

بورصة مصر

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع في معظم المؤشرات، في موجة صعود مستمرة للجلسة الخامسة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، رغم اتجاه العرب والأجانب للبيع.

إيجي إكس 30 ارتفع بنسبة 0.64% وأغلق عند 35480 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان صعد بنسبة 0.43% وسجل 43420 نقطة.

إيجي إكس 30 للعائد الكلي ارتفع بنفس نسبة المؤشر الرئيسي ليصل إلى 15935 نقطة.

مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات تراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند 3800 نقطة.

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.15% ليصل إلى 10505 نقاط.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان استقر دون تغيير عند 14118 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية صعد بنسبة 0.2% ليغلق عند 3576 نقطة.

بلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 5.2 مليار جنيه، فيما ربح رأس المال السوقي للبورصة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.458 تريليون جنيه.

يُذكر أن البورصة تشهد موجة صعود متواصلة منذ بداية الأسبوع، في ظل تحسن شهية المستثمرين المحليين للأسهم، لا سيما القيادية، وسط ترقب لتطورات اقتصادية واستثمارية مرتقبة على الساحة.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم باللون الأخضر؛ بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 0.23% بمكاسب بلغت 24.89 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,946.74 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 4.8 مليار ريال، مقابل 5.5 مليار ريال، بالجلسة السابقة، بعد هبوط كميات التداول إلى 357.67 مليون سهم، مقابل 527.09 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وجاء إغلاق 14 قطاعاً باللون الأخضر، بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع الطاقة بارتفاع نسبته 0.89%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.36% وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً نسبته 0.17%.

وشهدت بقية القطاعات أداءً سلبياً، وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الخسائر بعد هبوطه 1.36%، وتراجع قطاع البنوك 0.11%، ليخالف أداء القطاعات الكبرى.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 169 سهماً.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.53%؛ بخسائر بلغت 143.18 نقطة، هبطت به إلى مستوى 26,709.64 نقطة.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 41.81 نقطة، ما يعادل نسبة 0.37%، ليبلغ مستوى 11325.92نقطة.

وتداولت الجلسة 240 مليونًا و592 ألفًا و54 سهمًا، بقيمة 540 مليونًا و25 ألفًا و891.897 ريالًا، عبر تنفيذ 26010 صفقات في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 673 مليارًا و380 مليونًا و296 ألفًا و495.849 ريالًا، مقابل 670 مليارًا و997 مليونًا و95 ألفًا و854.350ريالًا، في الجلسة السابقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.23%، عند مستوى 2898.00 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.8 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3731 صفقة.



أسواق المال الإماراتية

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات يوم الأربعاء في ظل أداء متباين للأسهم القيادية.

فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.016%، انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17%.

وفي تفاصيل أداء الأسهم، كان هناك تباين واضح في الأداء ففي سوق دبي، أما في سوق أبوظبي، فقد برز سهم "أدنوك للغاز" بشكل لافت، حيث ارتفع بعد إعلان الشركة عن نمو في صافي أرباح الربع الثاني بنسبة 16%.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,945.64 نقطة بانخفاض وقدره 1.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 854.79 نقطة بانخفاض وقدره 1.02 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و621 ألفًا و350 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 443 ألفًا و814 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 103 صفقات.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 22.24 نقطة، بما يعادل نسبة 0.26%، ليصل إلى مستوى 8561.27 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.80 نقاط، أي بنسبة 0.12%، ليبلغ مستوى 7631.24 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الأول 31.09 نقطة، أي بنسبة 0.4%، ليبلغ مستوى 9216.34 نقطة.

كما انخفض مؤشر رئيسي 50 بنحو 29.40 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.39%، ليبلغ مستوى 7558.58.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4809.44 نقاط منخفضًا 7.6 نقاط وبنسبة 0.16% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4817.01 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 28 مليونًا و211 ألفًا و23 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة، بنسبة 20.1%، مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 23 مليونًا و483 ألفًا و11 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.110% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 29.27 مليار ريال عُماني.