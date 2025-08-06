لليوم الخامس على التوالي.. البورصة تواصل الصعود وتربح 6 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع في معظم المؤشرات، في موجة صعود مستمرة للجلسة الخامسة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، رغم اتجاه العرب والأجانب للبيع.

أداء المؤشرات:

إيجي إكس 30 ارتفع بنسبة 0.64% وأغلق عند 35480 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان صعد بنسبة 0.43% وسجل 43420 نقطة.

إيجي إكس 30 للعائد الكلي ارتفع بنفس نسبة المؤشر الرئيسي ليصل إلى 15935 نقطة.

مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات تراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند 3800 نقطة.

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.15% ليصل إلى 10505 نقاط.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان استقر دون تغيير عند 14118 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية صعد بنسبة 0.2% ليغلق عند 3576 نقطة.

بلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 5.2 مليار جنيه، فيما ربح رأس المال السوقي للبورصة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.458 تريليون جنيه.

يُذكر أن البورصة تشهد موجة صعود متواصلة منذ بداية الأسبوع، في ظل تحسن شهية المستثمرين المحليين للأسهم، لا سيما القيادية، وسط ترقب لتطورات اقتصادية واستثمارية مرتقبة على الساحة.