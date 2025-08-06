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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرص غير مباشرة لزيادة الصادرات المصرية بعد قرار ميرسك.. تفاصيل

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

أعلن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هناك فرصاً واعدة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية بشكل غير مباشر، عقب إعلان شركة "ميرسك" العالمية للشحن والنقل البحري وقف حركة الشحن المباشر بين موانئ جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وأوضح الشرقاوي أن القرار من شأنه أن يؤثر سلباً على فاتورة التبادل التجاري بين البلدين من حيث عنصر الوقت وتكلفة الشحن، حيث سيُعتمد على مراكز أوروبية وسيطة بدلاً من الخطوط المباشرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة يصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف أن هذه التحولات تمثل فرصة لمصر لاقتحام أسواق جديدة، خاصة في ظل تفوقها في صادرات الحاصلات الزراعية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الوقت وتكاليف الشحن سيشكلان عاملاً حاسماً في إمكانية استبدال بعض السلع الجنوب أفريقية بمنتجات مصرية في السوق الأمريكي.

وكشف الشرقاوي أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ستعقد جلسة طارئة داخل لجنة النقل واللوجيستيات برئاسة المهندسة عبير لهيطة لبحث الآثار المباشرة وغير المباشرة لقرار "ميرسك"، مؤكداً أن هذه المستجدات تعكس أهمية الاستثمار في قطاع النقل البحري واللوجيستيات بما تمتلكه مصر من إمكانيات تؤهلها لتعزيز صادراتها واحتلال مكانة أكبر في الأسواق العالمية.

النقل البحري الاستثمار الشرقاوي

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