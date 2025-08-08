قفزة أسبوعية قوية للبورصة المصرية.. وإيجي إكس 30 يقفز 4.7%

شهدت البورصة المصرية أسبوعًا إيجابيًا على صعيد المؤشرات وأحجام التداول، مع صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية بقيادة مؤشر "إيجي إكس 30"، الذي واصل مكاسبه القوية مدعومًا بتزايد شهية المستثمرين.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

إيجي إكس 30 ارتفع بنسبة 4.71% مسجلاً 35809.36 نقطة

إيجي إكس 30 محدد الأوزان صعد بنسبة 4.36% إلى 43853.31 نقطة

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 3.48% إلى 10580.80 نقطة

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان نما بنسبة 3% إلى 14222.39 نقطة

مؤشر تميز قفز بنسبة 15.8% ليصل إلى 17695.06 نقطة

رأس المال السوقي:

إجمالي السوق سجل نموًا بنسبة 3.2%، ليغلق عند 2.475 تريليون جنيه

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ارتفع من 1.326 تريليون إلى 1.384 تريليون جنيه (+4.4%)

رأس مال الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد من 616 مليار إلى 627.5 مليار جنيه (+1.9%)

المؤشر الأوسع نطاقًا ارتفع رأس ماله من 1.942 تريليون إلى 2.012 تريليون جنيه (+3.6%)

بورصة النيل نمت من 2.4 مليار إلى 2.6 مليار جنيه (+9.8%)

التداولات الأسبوعية

قيمة التداول: بلغت 323.2 مليار جنيه مقابل 388.6 مليارًا في الأسبوع السابق

كمية التداول: 8.179 مليار ورقة مالية مقابل 9.503 مليار ورقة

عدد العمليات: 592 ألف عملية مقابل 565 ألف عملية

توزيع التداول داخل المقصورة:

الأسهم: 8.57%

السندات وأذون الخزانة: 91.43%

بهذا الأداء، تعزز البورصة المصرية مكانتها كمركز جذب للمستثمرين، وسط تنوع واضح في أحجام التداول ونمو في القيمة السوقية لمختلف المؤشرات.