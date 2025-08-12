قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
اقتصاد

وزير البترول يتابع جهود جذب الاستثمارات من خلال بوابة مصر الرقمية

ولاء عبد الكريم

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG"، لمتابعة جهود جذب الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج، في إطار دور البوابة  كمنصة استثمارية للوزارة في هذا المجال .

ويأتي الاجتماع في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، الهادف إلى تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات المواطنين.

حضر الاجتماع كل من الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي القابضة ومدير البوابة، والجيوفيزيائي كلاوديو ليوني مدير المشروع من شركة شلمبرجير العالمية.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الدور المحوري لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) كمنصة رقمية لعرض الفرص الاستثمارية والبيانات وتوظيف أحدث التقنيات ووسائل الدعم الفني والدراسات بما يُدعم ويُعجل بعملية اتخاذ القرار الاستثماري لدى المستثمرين في مجال الاستكشاف والإنتاج.

ووجه الوزير بتحديث الخريطة الاستثمارية باستمرار لإضافة فرص جديدة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد رضوان قصة نجاح البوابة منذ إطلاقها في فبراير 2021 بالشراكة مع شركة شلمبرجير العالمية، موضحاً أن عدد الشركات الأعضاء بلغ 47 شركة، وأن الاستثمارات التي ساهمت البوابة في جذبها تجاوزت 1.2 مليار دولار كحد أدني، وذلك لحفر 127 بئراً في 51 منطقة ، واستعرض أيضاً جهود فريق العمل في دعم قرارات المستثمرين .

كما عرض الجيوفيزيائي كلاوديو ليوني رؤية شركة شلمبرجير لتعزيز استثماراتها في تطوير  البوابة وبنيتها التحتية ودعمها بأحدث التقنيات.

الجيوفيزيائي كلاوديو ليوني رؤية شركة شلمبرجير

