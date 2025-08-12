المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق النسخة الخامسة من بعثة المشترين نوفمبر المقبل

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تنظيم الدورة الخامسة من بعثة المشترين الدوليين Home Appliances and Tableware Show – HATS 2025، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025، وذلك استمرارًا للنجاح الذي حققته البعثات السابقة منذ انطلاقها عام 2019، والتي ساهمت في فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات الشركات المصرية العاملة في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأوضح المجلس، أن البعثة تستهدف عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونحو 60 شركة من كبرى المستوردين الدوليين من الأسواق المستهدفة، والتي تم اختيارها وفق دراسات متخصصة واستطلاعات رأي أعضاء المجلس، مع التركيز على أسواق أفريقيا، الخليج العربي، أوروبا، أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل أجندة الحدث تنظيم لقاءات ثنائية متخصصة في 16 نوفمبر بفندق الاستضافة، بحد أدنى 10 لقاءات لكل شركة، يعقبها زيارات ميدانية للمصانع يومي 17 و18 نوفمبر لتمكين المشترين من الاطلاع على الإمكانيات الصناعية المصرية على أرض الواقع.

وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النسخة الخامسة من بعثة هاتس تأتي في ظل تحديات عالمية تؤثر على حركة التجارة، من تضخم وأزمات جيوسياسية، مشيرًا إلى أن البعثة تمثل فرصة مهمة لتعزيز صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية والمائدة والمطبخ، لافتًا إلى أن الدورات السابقة أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ بصادرات الشركات المشاركة.

وأضاف "الصياد"، أن الحدث سيتضمن عددًا كبيرًا من اللقاءات المرتقبة بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين، إلى جانب زيارات ميدانية لتعريفهم بالتطورات الكبيرة في الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبها، أوضحت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لمتابعة الاتفاقات التي ستبرم خلال الحدث، وتسهيل اللقاءات والاجتماعات، مع توفير خدمات الترجمة الفورية لدعم التواصل الفعّال بين الشركات والمشترين.

وأكدت "حلمي"، أن بعثة «هاتس» تعد أكبر وأهم فعالية سنوية ينظمها المجلس لخدمة هذه القطاعات التصديرية، بهدف مساعدة المصدرين على اختراق أسواق جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية، مشددة على أن الحدث يجمع أكبر المشترين الدوليين في القاهرة لعقد لقاءات متخصصة وزيارات ميدانية للمصانع، بما يعزز مكانة الصادرات المصرية عالميًا.