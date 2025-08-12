قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق النسخة الخامسة من بعثة المشترين نوفمبر المقبل

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تنظيم الدورة الخامسة من بعثة المشترين الدوليين Home Appliances and Tableware Show – HATS 2025، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025، وذلك استمرارًا للنجاح الذي حققته البعثات السابقة منذ انطلاقها عام 2019، والتي ساهمت في فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات الشركات المصرية العاملة في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأوضح المجلس، أن البعثة تستهدف عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونحو 60 شركة من كبرى المستوردين الدوليين من الأسواق المستهدفة، والتي تم اختيارها وفق دراسات متخصصة واستطلاعات رأي أعضاء المجلس، مع التركيز على أسواق أفريقيا، الخليج العربي، أوروبا، أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل أجندة الحدث تنظيم لقاءات ثنائية متخصصة في 16 نوفمبر بفندق الاستضافة، بحد أدنى 10 لقاءات لكل شركة، يعقبها زيارات ميدانية للمصانع يومي 17 و18 نوفمبر لتمكين المشترين من الاطلاع على الإمكانيات الصناعية المصرية على أرض الواقع.

وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النسخة الخامسة من بعثة هاتس تأتي في ظل تحديات عالمية تؤثر على حركة التجارة، من تضخم وأزمات جيوسياسية، مشيرًا إلى أن البعثة تمثل فرصة مهمة لتعزيز صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية والمائدة والمطبخ، لافتًا إلى أن الدورات السابقة أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ بصادرات الشركات المشاركة.

وأضاف "الصياد"، أن الحدث سيتضمن عددًا كبيرًا من اللقاءات المرتقبة بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين، إلى جانب زيارات ميدانية لتعريفهم بالتطورات الكبيرة في الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبها، أوضحت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لمتابعة الاتفاقات التي ستبرم خلال الحدث، وتسهيل اللقاءات والاجتماعات، مع توفير خدمات الترجمة الفورية لدعم التواصل الفعّال بين الشركات والمشترين.

وأكدت "حلمي"، أن بعثة «هاتس» تعد أكبر وأهم فعالية سنوية ينظمها المجلس لخدمة هذه القطاعات التصديرية، بهدف مساعدة المصدرين على اختراق أسواق جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية، مشددة على أن الحدث يجمع أكبر المشترين الدوليين في القاهرة لعقد لقاءات متخصصة وزيارات ميدانية للمصانع، بما يعزز مكانة الصادرات المصرية عالميًا.

قطاعات الأجهزة وأكد المهندس شريف الصياد أعلن المجلس التصديري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ترشيحاتنا

جيسيكا والحوت القاتل

حادثة من وحي السوشيال.. حقيقة قصة جيسيكا رادكليف وحوت الأوركا

بعد وفاته بسبب هذا المرض.. مسيرة خالدة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته بسبب هذا المرض.. مسيرة خالدة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

سكن لكل المصريين

البداية من حدائق أكتوبر.. جدول وطريقة حجز وحدات “سكن لكل المصريين”

بالصور

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد