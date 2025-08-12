قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط
الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي
اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 12 أغسطس 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء  12 أغسطس 2025،حيث تراوحت الأسعار بين 13.10 و13.45 جنيه للشراء والبيع في البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري:

13.10 جنيه للشراء – 13.20 جنيه للبيع

بنك مصر:

13.10 جنيه للشراء – 13.20 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

13.12 جنيه للشراء – 13.22 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

13.12 جنيه للشراء – 13.22 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:

13.15 جنيه للشراء – 13.25 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي:

13.12 جنيه للشراء – 13.22 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

13.20 جنيه للشراء – 13.30 جنيه للبيع

بنك البركة:

13.35 جنيه للشراء – 13.45 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

13.30 جنيه للشراء – 13.40 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري:

13.40 جنيه للشراء – 13.45 جنيه للبيع

أظهرت تعاملات اليوم أن الأسعار الأكثر تداولًا للدرهم الإماراتي في البنوك المصرية تدور حول مستوى 13.10 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع في البنوك الحكومية، بينما سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى نسبيًا مثل بنك البركة وبنك قناة السويس. ويعكس استقرار الأسعار وفرة المعروض من العملة الإماراتية مع استمرار الطلب المرتبط بالتحويلات المالية وحركة السفر.

بنك القاهره المصرف العربي بنك مصر اسعار الدرهم الاماراتي

