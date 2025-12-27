إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران بسبب برنامجها الصاروخي

قالت الإعلامية أمل الحناوي إن إسرائيل ما زالت تعتمد منطق القوة باعتباره الحل الوحيد لكل القضايا التي ترى فيها تهديدًا لأمنها، حتى وإن كانت هذه التهديدات في جوهرها مجرد هواجس إسرائيلية نابعة أساسًا من رفضها لمسار السلام.

إنتاج الصواريخ الباليستية

وأشارت خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تل أبيب عادت مجددًا لإثارة ملف إيران، ليس فقط فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بل أيضًا ببرنامجها لإنتاج الصواريخ الباليستية، الذي تعتبره إسرائيل «خطًا أحمر»، خاصة بعد نجاح تلك الصواريخ في تهديد أمنها خلال آخر مواجهة عسكرية بين الجانبين.

هجمات عسكرية استباقية

وأضافت أن تمسك إيران بحقها في برنامجها الصاروخي، إلى جانب تأكيدها المتكرر على سلمية برنامجها النووي، يقابله تصاعد في التهديدات الإسرائيلية بشن هجمات عسكرية استباقية ضد طهران، في محاولة لمنعها من استعادة وتطوير قدراتها العسكرية الدفاعية والنووية، مع سعي إسرائيل للحصول على دعم أمريكي كما حدث في السابق.

موقف الإدارة الأمريكية

وأوضحت أن موقف الإدارة الأمريكية من أي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران لا يزال غامضًا، لا سيما في ظل عدم اقتناع واشنطن بمبررات المخاوف الإسرائيلية، التي يعيش قادتها هاجس تكرار أحداث السابع من أكتوبر 2023.