وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

توفي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، اليوم.

نعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المغفور له، والذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقال وزير التموين إن الفقيد كان قامة وطنية بارزة ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، حيث أسهم خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة التموين وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبذل جهودًا مخلصة لخدمة الوطن وأبنائه.

وتقدم الدكتور شريف فاروق بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

واختتم بيان وزارة التموين بقوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون".