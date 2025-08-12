قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط
الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي
رئيس جهاز التمثيل التجاري: نعمل على زيادة الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية

ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ووفدًا من أعضاء الجمعية، وبحضور ومشاركة رؤساء مكاتب التمثيل التجاري المصري في دول القارة الأفريقية من خلال خاصية الفيديو كونفرانس.

كما حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري  راجي نبيل، نائب مدير إدارة شئون الدول الافريقية ، والمستشار التجاري كريم حمدي بإدارة شئون الدول الافريقية بالتمثيل التجاري.

وفي بداية كلمته، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف حرص الجهاز على التواصل الدائم مع مجتمع المال والأعمال المصري، وما قدمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة من جهود في الملف الأفريقي، في تعاون وتنسيق مشترك يجعلنا دومًا نتطلع إلى مزيد من التعاون، ونعمل سويًا جاهدين لتحقيق توجهات الدولة المصرية والمستهدفات الرقمية التي تضعها الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية.

وأكد الشريف، أن الجهاز يعمل مع كافة المكاتب التجارية المصرية بالخارج ويقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفاراتها بالخارج في الدول الافريقية وخاصة تلك التي لا يوجد بها مكاتب تجارية بالشكل الذي يساعد ويسهم في تحقيق المطلوب، ويحرص على استقبال كافة مقترحات وطلبات ومرئيات القطاع الخاص المصري، لما لذلك من أثر بالغ في تحقيق الاستراتيجية التجارية المصرية التي تبنتها ورسمتها سياسات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن زيادة الصادرات المصرية إلى دول القارة.

من جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي على أهمية أن يتفهم مجتمع المال والأعمال دور رجال التمثيل التجاري، ويتفهم كل شريك استراتيجي الدور الذي يؤديه، حتى نعمل معًا في منظومة متنامية من أجل الصالح العام ومستهدفات الوطن الاقتصادية، وهي ذات الأهداف التي يستهدفها مجتمع القطاع الخاص. 

وأشار إلى حرص الجمعية الدائم على التنسيق بشفافية مع الشريك الاستراتيجي الأول لنا، وهو جهاز التمثيل التجاري المصري، معربًا عن تقديره لجهود المنظومة الخاصة بعمل التمثيل التجاري في السنوات الأخيرة، وراغبًا في زيادة الوعي التسويقي ومفاهيم ومتطلبات التجارة الدولية لدى مجتمع المال والأعمال المصري للتغلب على التحديات غير التقليدية في اختراق الأسواق الأفريقية.

استقبل الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مدير إدارة شئون الدول الافريقية

