مجلس بحر البلطيق والملاحة الدولي: عودة حركة الشحن عبر قناة السويس تعزز توازن السوق

توقع تقرير سوق الشحن البحري الصادر عن مجلس بحر البلطيق والملاحة البحرية الدولي لشهر ديسمبر أن تشهد الشركات البحرية زيادة في العودة إلى تشغيل الخدمات عبر قناة السويس ، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على الطلب على السفن وتوازن السوق خلال السنوات القادمة.

وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة سايبرس ميل القبرصية، إلى أن العودة لعبور قناة السويس قد تؤدي إلى تقليص الطلب على السفن بنسبة تصل إلى 10%، في حال عادت الشركات لاستخدام القناة بشكل كامل.



ومن المقرر أن تستأنف خدمة "انديماكس" التابعة لشركة CMA CGM عبورها عبر قناة السويس بشكل كامل بداية من يناير المقبل، في حين ستستخدم خدمة MEX القناة في اتجاه العودة من أوروبا إلى آسيا.



ويتوقع مجلس بحر البلطيق والملاحة البحرية الدولي أن يشهد عام 2026 توازنًا بين نمو العرض والطلب، حيث يُتوقع أن ينمو العرض بنسبة 3% بينما يتراوح نمو الطلب بين 2.5% و 3.5%. وفي عام 2027، يُتوقع أن يتفوق نمو العرض على الطلب بشكل طفيف، حيث يتوقع أن ينمو العرض بنسبة 3.5% بينما يتراوح نمو الطلب بين 2.5% و 3.5%. على الرغم من ذلك، يُتوقع أن يكون توازن العرض والطلب في عام 2027 أضعف قليلاً مقارنة بعام 2025، لكن سيظل قريبًا من مستويات 2025 خلال عام 2026.