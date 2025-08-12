وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي الشركات المنفذة لكافة مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وخلال الاجتماع أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال بكافة مكونات المشروع، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يهدف لبحث توفير الأدوات التي تمكن الشركات المنفذة من الانتهاء منه في التوقيتات المحددة، وبحث كل الآليات اللازمة للتغلب على التحديات التي قد تواجه الأعمال، موجهاً بإعداد تقرير يومي بالموقف التنفيذي للأعمال للوقوف على كافة التفاصيل وتذليل أي تحديات إن وجدت.

وأكد وزير الإسكان لمسئولي المشروع دعمه الكامل لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع في التوقيتات الزمنية المحددة.

وخلال اللقاء، اطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لعناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ونسب الإنجاز بالمواقع، على مساحة (500) فدان، وذلك بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع الأخرى، واستمع من مسئولي الشركات إلى شرح تفصيلي عن كافة المناطق التي يتم العمل بها.

وتعتبر حدائق تلال الفسطاط من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية.