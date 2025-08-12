قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط
الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي
هتـ.ـكوا عرض مواطنة عربية.. إحالة صاحب ومديرة مصحة إدمان بالقاهرة للجنايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل عبر مشروعات تنموية ومائية

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

 استقبل الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كل من السفير/ حازم فوزى سفير مصر الجديد لدى دولة جنوب السودان، و السفير/ حاتم يسرى سفير مصر الجديد لدى دولة كينيا، والسفيرة/ حنان عبد العزيز سفيرة مصر الجديدة لدى دولة رواندا، حيث تم إستعراض موقف علاقات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل في مجال الموارد المائية، وسُبل تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وذلك بحضور الدكتور/ عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والسفير/ رفيق خليل المستشار السياسى للوزير .

لتعزيز التعاون

وإستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني هذه الدول، مثل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه .

كما استعرض محاور العمل الخاصة بالآلية التمويلية الجديدة التي أطلقتها مصر بمخصصات مالية قدرها ١٠٠ مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبى .

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الإفريقية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA والذى تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe، لتدريب الأشقاء من دول القارة الافريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف  أن الدعم المصرى لدول حوض النيل لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، ولكنه يشتمل أيضاً على تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والتدريب والمنح الدراسية، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الإقتصادي مع دول حوض النيل، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدول حوض النيل .

هاني سويلم وزير الموارد المائية مصر ودول حوض النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ترشيحاتنا

بعد وفاته بسبب هذا المرض.. مسيرة خالدة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته بسبب هذا المرض.. مسيرة خالدة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

سكن لكل المصريين

البداية من حدائق أكتوبر.. جدول وطريقة حجز وحدات “سكن لكل المصريين”

شاكر محظور

رغم إخلاء سبيله.. ما سبب ترحيل شاكر محظور لسجن النهضة وتجديد حبسه؟

بالصور

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد