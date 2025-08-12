محلل سياسي: الجماعة ليست صاحبة مشروع فكري أو سياسي بل مجرد أداة بيد أجهزة معادية

أكد محمد صلاح، المحلل السياسي وصانع المحتوى، أن الهدف من إعادة تدوير الجماعة هو تنفيذ مخططات إقليمية لا تصب في مصلحة مصر أو شعوب المنطقة، وجعل الإخوان بمثابة "وكيل للاحتلال" داخل دول الإقليم.

وقال محمد صلاح، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الجماعة ليست صاحبة مشروع فكري أو سياسي مستقل، بل مجرد أداة بيد أجهزة معادية للدولة المصرية تُستخدم لتحقيق أهداف خارجية.

وتابع المحلل السياسي وصانع المحتوى، أن هذه التحركات تأتي في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل بعد قرارها احتلال قطاع غزة بالكامل، ما يدفعها للبحث عن طرف آخر لتخفيف الضغط عنها عبر اللعب على الجبهة الداخلية المصرية.