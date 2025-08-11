مؤامرة في العلن.. أحمد موسى: عمرو واكد أداة لأجهزة استخباراتية.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من العناصر التي تنتمي لهم مثل الجماعات اليسارية، إلى جانب بعض الشخصيات التي تعمل لبعض أجهزة الصهيونية، ومن بينهم "عمرو واكد"، موضحًا أن هذه التحركات تستهدف مصر وشعبها عبر أدوات وتحالفات خارجية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن "عمرو واكد يتعاون مع شخص تاني اسمه محمود وهبة، تحت مظلة مسمى تكنو قراط مصر، ودول شغالين مع أجهزة الصهاينة، ويعملون ضد مصر وشعبها".

واستعرض موسى آخر تغريدة للهارب عمرو واكد، والتي هدد فيها رجال الشرطة والجيش، مؤكداً: «كلامه دا معناه إنه في تنظيمات إرهابية سرية، زي حركة حسم أو غيرها، دول مجهزينهم علشان يعملوا علميات نوعية داخل مصر».

وأضاف موسى: "أنت كمواطن مصري لازم تعرف ما يحاك ضدك من قبل بعض العناصر الجماعات الإهاربية، الواد دا عمرو واكد كان ليه واقعة في 2011، وكان متواجد مع البلتاجي واخدين شركة سياحة في الميدان وبيخطفوا رجال من المواطنين ويتم تعذيبهم داخل المكتب".

وأشار الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إلى أن عمرو واكد كان يصور المواطنين في 2011، مردفًا: «الهارب دا في 2011، تعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة البلتاجي، واستولوا على مكتب شركة سياحة، وكانوا بيمسكوا بعض المواطنين على اعتقادهم أنهم رجال شرطة، وبيتم تعذيبهم، وهو اللي كان بيصور التعذيب دا".

وتابع" هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب أن تتم محاسبته عليها، لأنه شريك فيها، مؤكداً: "لابد أن يحاكم عليها إن طال الزمن، ويدفع ثمن مشاركته في تعذيب مواطنين أبرياء على اعتقاد أنهم رجال شرطة".

وأوضح موسى أن الهارب عمرو واكد، الذي يقيم في أمريكا، يهدد بهدم الدولة المصرية على غرار ما جرى في 2011، قائلاً: "اضرب الداخلية ثم القوات المسلحة، وحالياً شغالين على ضرب الداخلية، وتحريض ضد رجال الشرطة، علشان خلق الفوضى، كل دا مخطط شغال عليه أشخاص تبع أجهزة استخباراتية برا".

كما عرض أحمد موسى عدداً من التعليقات على تدوينة عمرو واكد الأخيرة، والتي انتقدت تصريحاته وأكدت تمسك المواطنين ببلدهم، ورفضهم لأي محاولات للنيل من استقرار الدولة.