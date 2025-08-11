المعبر مفتوح دائما.. أحمد موسى: مصر تحارب تهجير الفلسطينيين

اكد الاعلامي احمد موسى ان الموقف المصري من القضيه الفلسطينيه لا يتغير ابدا ومن الدقيقه الاولى ومصر تدعم قطاع غزه بالمساعدات وترفض خطه تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وشن موسى خلال تقديمه حلقه اليوم من برنامج على مسؤوليتي على فضائيه صدى البلد هجوما لاذعا على نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي مؤكدا انه يسعى لتخريب القطاع وتفريغه من الفلسطينيين مؤكدا ان المجرم نتنياهو يحاول محاصره القطاع لتفريغه واباده لكل ما هو حي فيه.

ولفت موسي، أن هناك خطة مصرية قطرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، منوها أن معبر رفح مفتوح دائما لتقدم الداعم الدائم.