احمد موسي يشن هجوما علي فنان شهير.. لهذا السبب

شن الاعلامي احمد موسى هجوما شديدا على الفنان الهارب عمرو واكد لما يقوم به من تحريض على مؤسسات الدوله المصريه وتهديد الشعب المصري من الخارج.

واستعرض موسى خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي على فضائيه صدى البلد احد الكتابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للهارب عمرو واكد رجال الشرطة المصرية بالقتل عن طريق التنظيمات المتطرفة الإرهابية، لافتا أن هذا الهارب يتحالف من الجماعة الإرهابية والارهابي حرامي البنوك محمود وهبه.

وتابع موسى: الإرهابي عمرو واكد يهدد مؤسسات الدولة المصرية، ويعمل لدي أجهزة استخبارات أجنبية.

ولفت موسي أن واكد شارك في خطف العديد من المواطنين خلال أحداث يناير 2011.