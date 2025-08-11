احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد قي تصريحات أن أمريكا أصبحت بلد بلا أمان، علاوة على أن واشنطن رهينة للصوص والمهجرين.

واضافت خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، لندن أيضا هي اكبر البلدان في العالم التي يتعرض فيها المقيمين الي سرقات، لافتا ان ذلك يرجع الى تقارير صحفية موثقة.

ونوه موسي، أن الرئيس الامريكي اعلن اجراءات لمواجهه العشوائيه في امريكا منها نشر الجيش الامريكي في الاماكن التي بها سرقات وعشوائية.

ولفت موسى الى ان مصر الى هذه اللحظه هي بلد الامن والامان ولا يحدث بها مثل ما يحدث في كبرى دول العالم.