بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
توك شو

احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد قي تصريحات أن أمريكا أصبحت بلد بلا أمان، علاوة على أن واشنطن رهينة للصوص والمهجرين.

واضافت خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، لندن أيضا هي اكبر البلدان في العالم التي يتعرض فيها المقيمين الي سرقات، لافتا ان ذلك يرجع الى تقارير صحفية موثقة.

ونوه موسي، أن الرئيس الامريكي اعلن اجراءات لمواجهه العشوائيه في امريكا منها نشر الجيش الامريكي في الاماكن التي بها سرقات وعشوائية.

ولفت موسى الى ان مصر الى هذه اللحظه هي بلد الامن والامان ولا يحدث بها مثل ما يحدث في كبرى دول العالم.

ترامب موسي احمد موسي مصر سرقة

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
مصر والتشيك
القلق
مصر أمام التشيك
