في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
كلاب.. رد قاس من محمد رمضان على متهميه بدفع 3500 دولار مقابل صورة مع لارا ترامب
احمد موسي يشن هجوما علي فنان شهير.. لهذا السبب
وفاء عامر: القلوب الطيبة لا تعرف الكره ولو قست الدنيا
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس

عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستمرار الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس، وأن الوقت قد حان لأن تعلن حماس تنحيها ليأتي دور السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا لتتولى الحكم.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المطالب الأساسية هي الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، مشددًا على ضرورة أن تساعد حماس في تحقيق هذا الاعتراف، مستنكرًا مقتل 60 ألف فلسطيني وعدد من الصحفيين يصل إلى 237 خلال الفترة الماضية، مع استمرار حماس في قبول المزيد من القتل دون أي اعتراض.

وأضاف أن الوقت قد حان لوقف الحرب والإبادة، داعيًا حماس إلى إفساح المجال لصوت السلام، مؤكدًا أن مصلحة مصر تكمن في إنهاء الحرب، مشيرًا إلى جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي لحصار غزة، معبرًا عن رفض مصر لدخول نتنياهو إلى غزة.

وأشار إلى أن نتنياهو لا يرغب حتى في دخول الهواء إلى غزة، في محاولة لحصار ما تبقى من كتائب حماس، محذرًا من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى وفاة أضعاف أعداد الضحايا الذين سقطوا في الأشهر الماضية.

